«أرامكس» توزع 241 مليون درهم نقداً على المساهمين

المصدر: دبي - وام

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس»، خلال اجتماعها، أول من أمس، على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5%، بما قيمته 241 مليون درهم من رأس المال تقريباً عن العام الماضي.

وتم تحديد آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 30 يونيو الجاري، على أن يتم الاتفاق مع سوق دبي المالي على تاريخ التوزيع.

وكانت شركة «أرامكس» المدرجة في سوق دبي المالي حققت أرباحاً بقيمة 497.4 مليون درهم خلال عام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 492.6 مليون درهم، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 5.24 مليارات درهم، بنمو نسبته 3%، مقارنة بنحو 5.08 مليارات درهم في عام 2018.

يشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إقرار البيانات المالية عن العام الماضي، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، والمصادقة على تقريره عن نشاط الشركة.

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