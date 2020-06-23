41 مليار درهم الاستثمارات الخليجية في الدولة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن قيمة الاستثمارات الخليجية في الدولة، تبلغ حالياً 41 مليار درهم، في حين يبلغ عدد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية 27.4 ألف رخصة، فيما تصل قيمة الصفقات العقارية لهم بدولة الإمارات نحو 1.3 مليار درهم.

وأضاف الخوري، خلال جلسة عبر الإنترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي، نظمتها الوزارة، مساء أول من أمس، أن الإمارات تحتل مكانة متميزة في جذب رؤوس الأموال وسهولة الأعمال، خصوصاً مع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم في النمو الملحوظ للتبادل التجاري والاستثماري، منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وأيضاً جذب الاستثمارات الخليجية وتسهيل العمل التجاري لأصحاب الأعمال، وأيضاً زيادة فرص العمل للإخوة من دول مجلس التعاون في الدولة.

العاملون الخليجيون

وأوضح الخوري أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الإماراتي وصل إلى 6344 عاملاً، بينما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات نحو 8803 مستفيدين، بينما وصل عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات إلى 13 ألفاً و36 طالباً، في حين بلغ عدد الخليجيين العاملين بالقطاع الحكومي الإماراتي 2008 عاملين.

وذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، مبيناً أنها الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالقطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، بعدد 4077 شخصاً، وبنسبة 42% من الإجمالي.

ولفت الخوري إلى أن الإمارات تعد الدولة الأولى، خليجياً، في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، لإيمانها بأن التكامل الاقتصادي يتيح حرية انتقال السلع والخدمات، مؤكداً أن الإمارات تنفذ جميع متطلبات نمو الاستثمارات، نظراً لأن الكثير من الأسر الخليجية تستفيد من التكامل الاقتصادي.

عملة موحدة

إلى ذلك، كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، أن أربع دول في مجلس النقد الخليجي، لم يحددها، تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة، لكن هناك متطلبات فنية ومالية تتعلق بالسياسة النقدية والمالية، من المهم الاتفاق عليها لاستكمال إنشاء العملة.

وأضاف، خلال الجلسة، أن من الصعب تحديد تاريخ معين للانتهاء من مواءمة تلك الظروف، وإطلاق العملة الموحدة، معرباً عن أمله الوصول إلى اتفاق بِشأنها، خلال السنوات المقبلة.

وأشار العبري إلى أن العالم بعد جائحة «كورونا» يختلف عما قبلها، حيث إن هناك أزمة عالمية أثرت في جميع الدول دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون منذ بداية الجائحة نسقت في ما بينها بشكل كبير وتعاونت، وكانت سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس.

الأمن الغذائي

وأكد العبري أن المجلس يعمل، في الوقت الحالي، على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي، وأيضا الدوائي والصحي بين الدول الخليجية.

وذكر أن جميع دول مجلس التعاون قدمت مجموعة من المبادرات والحزم، لدعم الاقتصادات، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من تأثير هذه الجائحة في أعمالها ومشروعاتها، وعملت على ضمان تدفق السلع والخدمات خلال فترة الأزمة، وتحفيز الاقتصاد والحد من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة في القطاع الخاص.

القطار الخليجي

وكشف العبري أن «المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد سيربط الإمارات والسعودية وعمان، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عام 2023، فيما تنتهي المرحلة الثانية في 2025، بربط البحرين والسعودية والكويت».

ولفت العبري إلى أن «القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كل السلع بين دول المنطقة».

وأشار إلى أن «الربط الكهربائي من المشروعات المهمة في مشروعات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون»، موضحاً أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشروعات المهمة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

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