«دبي للسياحة» تؤكد جاهزيتها لاستقبال الزوّار مع استئناف الطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، جاهزيتها لاستقبال الزوّار والسُيّاح وفق البروتوكولات المُعتمدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن حركة الطيران والسفر، والتي تراعي الحفاظ على سلامة جميع المسافرين ومن بينهم الزوّار والسيّاح منذ لحظة وصولهم إلى مطارات دبي وخلال فترة إقامتهم في المنشآت الفندقية والسياحية، مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل الدائرة.

جاء ذلك، خلال سلسلة من الاجتماعات الافتراضية التي عقدتها «دبي للسياحة» أخيراً، لمناقشة أوضاع ما بعد فيروس «كورونا» والتأكيد على دعمها لكل شركائها داخل الدولة وخارجها، حيث تطرقت الاجتماعات لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على صحة وسلامة السكان والزوار، والرد على استفسارات المشاركين المتعلقة بالقواعد واللوائح الخاصة بفيروس «كوفيد-19»، علاوة على العودة التدريجية للعمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وتخفيف القيود لاستئناف النشاط السياحي.

لقاءات دورية

وتأتي هذه الاجتماعات، التي ترأسها المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، هلال سعيد المري، في إطار اللقاءات الدورية التي بدأتها الدائرة لاطلاع الشركاء على آخر مستجدات القطاع وتبادل الآراء ووجهات النظر مع المعنيين بالقطاعات المرتبطة بالسياحة بهدف مناقشتها مع المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة، بما يسهم في ضمان استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال.

وحضر الاجتماعات التي عقدت بشكل منفصل، العديد من أصحاب المنشآت الفندقية في دبي، إضافة إلى المديرين التنفيذيين وممثلين عن شركات متخصصة في قطاعي الطيران والضيافة.

عمل مشترك

وقال المري إن «هذه الاجتماعات مع شركائنا تأتي في إطار حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك وتضافر الجهود عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبما يضمن تنفيذ استراتيجية (جاهزية السياحة) بكفاءة عالية، لاسيما أن الشراكة والتعاون المستمرين بين القطاعين الحكومي والخاص من أهم الركائز الأساسية التي نعول عليها في نمو قطاع السياحة واستدامته، فيما أسهم هذا النموذج الفريد من الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب الإدارة الفعّالة لجائحة (كوفيد-19) في تحقيق تقدم كبير في المرحلتين الأولى والثانية من خطة التعافي، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجي».

دعم كامل

وأضاف المري أن «شركاءنا أبدوا التزاماً كبيراً بالعمل بروح الفريق الواحد لاستئناف الأنشطة السياحية بشكل تدريجي، بحيث تكون جاهزة لاستعادة الزخم مرة أخرى بالتزامن مع استئناف حركة الطيران واستقبال الزوّار والسيّاح مرة أخرى في الإمارة».

وذكر أن «دبي للسياحة» تؤكد دعمها الكامل للشركاء خلال هذه الفترة الاستثنائية بما يضمن التعافي التدريجي للقطاع، واستعادة ثقة الزوار والمسافرين لتبقى دبي في طليعة وجهات السفر الرائدة في العالم التي يرغبون في زيارتها.

جهود

وتابع المري: «لقد أسهمت جهود (دبي للسياحة) خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شركائها داخل الدولة وخارجها في وضع خارطة طريق لقطاع السياحة، بما يضمن استعادة زخمه مع استئناف الأنشطة الاقتصادية».

وقال: «لا شك أن القرار الأخير الخاص بإجراءات سفر المواطنين والمقيمين والزوّار، لاسيما استقبال السياح اعتباراً من السابع من يوليو المقبل ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاعي الطيران والسياحة، حيث تمكنت دبي خلال الفترة الماضية من تعزيز سمعتها وجهة آمنة في ضوء الإجراءات الوقائية الصارمة، وهي مستعدة الآن لتقديم تجارب مميزة لزوارها من الخارج».

تدابير السلامة

إلى ذلك، تناولت الاجتماعات كذلك تدابير السلامة التي تم تنفيذها للحد من تأثير «كوفيد-19» والمحافظة على صحة جميع أفراد مجتمع دبي وكذلك الزوار، كما تم إطلاع الشركاء أيضاً على التقدم المتحقق حتى الآن في إعادة فتح القطاعات تدريجياً بما في ذلك قطاع السفر والضيافة، إلى جانب المعالم السياحية والمرافق.

وناقشت الاجتماعات إعادة مزاولة بعض الأنشطة السياحية، وفتح الشواطئ والمطاعم بشكل تدريجي، وكذلك استئناف الرحلات الجوية إلى وجهات معينة.

كما ناقشت «دبي للسياحة»، خلال الاجتماعات عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة، واستئناف بعض الأنشطة، من بينها: التعليمات الخاصة بـ«كوفيد-19» والفحوص، واستئناف الرحلات الجوية خصوصاً لشركة طيران الإمارات.

حملات تسويقية

وتم تزويد المشاركين خلال الاجتماعات الافتراضية بأحدث المعلومات المتعلقة بالمبادرات التسويقية التي تنفذها «دبي للسياحة» في الأسواق الرئيسة الدولية لضمان استمرار حفاظ المدينة على صورتها وجهة مفضلة للمسافرين مع استئناف حركة الطيران حول العالم، ومن بين تلك الحملات التسويقية «نلتقي قريباً»، وكذلك «نراكم قريباً» التي أطلقت حديثاً، علاوة على توفير معلومات دقيقة حول الوضع في دبي عبر المنصات الرقمية المختلفة لـ«دبي للسياحة»، وكذلك التواصل المستمر مع أكثر من 3000 من الشركاء حول العالم ليكونوا على علم بالخطوات التي اتخذتها دبي أخيراً لعودة النشاط السياحي وفتح الاقتصاد بقطاعاته كافة.

تجارب افتراضية

ذكرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أنها تعمل مع شركائها في وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التكنولوجية لتعزيز الاهتمام بالمدينة، باعتبارها إحدى الوجهات المفضلة للزيارة على مستوى العالم.

وأفادت بأنها تعاونت مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق مجموعة من الصور المميزة لدبي، وذلك لاستخدامها كخلفيات افتراضية في مكالمات الفيديو والاجتماعات التي تتم عن بُعد، مشيرة إلى أنه ضمن حملة «نلتقي قريباً» قامت بالتعاون من «سناب شات» باستخدام تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين في المملكة المتحدة وكذلك فرنسا من خوض تجارب افتراضية مميزة في معالم دبي.

- «دبي للسياحة» تتواصل مع 3000 من شركائها حول العالم لتأكيد جاهزية المدينة لاستقبال الزوّار الدوليين.

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