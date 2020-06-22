«روتانا»: سياسات مرنة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.

كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وكذا سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.

وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطنى، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.

أكدت «شركة روتانا لإدارة الفنادق» حرصها على ضمان استمرارية عملياتها التشغيلية دون انقطاع من خلال اتباع سياسة مرنة مع المتعاملين، فضلاً عن تقديم تجارب آمنة للنزلاء، مشدّدة على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يسرّع وتيرة نمو القطاع الفندقي وانتعاش مختلف القطاعات المرتبطة به.وكشفت لـ«الإمارات اليوم» عن سلسلة إجراءات وتدابير اتخذتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عالمياً.

نافذة أمل

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة روتانا لإدارة الفنادق»، ناصر النويس، إن «إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات في الفترة الماضية من قبل حكومة دولة الإمارات، أسهم في دعم مختلف القطاعات في الدولة، إذ تكمن أهميّتها في كونها نافذة أمل وانتعاش للعديد من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وفي مقدمتها المنشآت الفندقية والسياحية».

التزام المجموعة

أكد النويس التزام «روتانا» بكل القوانين والقرارات الحكومية في سبيل حماية الجميع من ضيوف وموظفين، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة، تُعد حافزاً مهماً للمجموعة لبذل مزيد من الجهود والتدابير لاستعادة نشاط القطاع.

وأضاف أنه «في ظل مواصلة دعم الحكومة لمختلف القطاعات المحورية في الدولة، والذي شمل حزمة من المبادرات والإجراءات الاحترازية، بما فيها تخفيف القيود على الحركة، فإننا على ثقة تامة بأن القطاع السياحي سيتعافى بشكلٍ تدريجي في الفترة المقبلة من عام 2020»، مؤكداً أن «مجموعة روتانا» ستواصل تنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية المتوافقة مع توجيهات الحكومة، لمنح ضيوفها وزوّار فنادقها راحة البال والأمان أثناء فترة إقامتهم.

الطلب الفندقي

وذكر النويس أن الطلب على القطاع الفندقي سيزداد خلال العام المقبل، مع تغيير موعد «إكسبو دبي»، لافتاً إلى أن المجموعة أعلنت مسبقاً، دعمها لهذا الحدث العالمي الضخم، من خلال تقديم محفظة متكاملة من الخدمات الفندقية عالية الجودة، والمطابقة لأعلى معايير التميّز في عالم الضيافة. وتابع: «سنعمل على تصميم وإطلاق مجموعة واسعة من الباقات وحزم الإقامة والتسهيلات، لتأمين الطلب على الحجوزات الفندقية خلال فترة المعرض. ونحن مستعدون للمشاركة في الموعد الجديد العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تنشيط عجلة القطاع الاقتصادي وتحقيق المزيد من النمو على مستوى القطاع الفندقي».

نسب الإشغال

وكشف النويس أن نسب الإشغال بدأت تشهد تحسناً تدريجياً في مختلف فنادق ومنتجعات المجموعة في الدولة، نتيجةً للإجراءات والتدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات. وأضاف أنه على الرغم من تأثر قطاعات السفر والسياحة والضيافة بشكل كبير خلال هذه الأزمة العالمية في العالم، فإننا نرجح أن تنتعش السوق المحلية والسياحة الداخلية في الوقت الحالي، لا سيما مع تخفيف القيود على الحركة والسفر.

ورأى النويس أن مواصلة اتخاذ قرارات جديدة من قبل الجهات المعنية في الدولة، واستمرار التعاون بين مختلف الحكومات في العالم، بشأن رفع الحظر التدريجي والمدروس على قيود السفر، سيدعمان القطاع الفندقي وسيسهمان في تنشيط صناعة السياحة عموماً.

«عالم روتانا الآمن»

وأضاف النويس: «نحرص في فنادقنا على تقديم تجارب آمنة ومميّزة لضيوفنا ونحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع وانتعاش مختلف القطاعات المرتبطة به».

وتابع: «أطلقنا برنامج (عالم روتانا الآمن)، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بوضع المعايير والبروتوكولات اللازمة التي تضمن صحة وعافية ضيوفنا ونزلائنا وجميع موظفينا، إذ يبقى ذلك في مقدّمة أولوياتنا»، لافتاً إلى أن التباعد الاجتماعي، والتواصل عبر الإنترنت، والخدمات الإلكترونية اللا تلامسية، أصبحت في ظل الأوضاع الراهنة، المعيار الرئيس.

تقنيات حديثة

وكشف عن تبني المجموعة أحدث التقنيات التكنولوجية، وتعزيز برامج تدريب الموظفين، وتطوير وتطبيق إجراءات صحة وسلامة وتنظيف صارمة، لإطلاق برنامج جديد مصمم ليمنح الضيوف راحة البال عند الإقامة في فنادق المجموعة منذ لحظة تسجيل وصولهم، وحتى مغادرتهم.

وأوضح أن البرنامج يركّز على جزأين، هما: تقديم تجربة لا تلامسية طوال فترة إقامتهم، وتعزيز ممارسات التنظيف والتطهير بشكل أكبر والمعتمدة من قبل شريك المجموعة، شركة «إيكولاب» العالمية المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات تكنولوجيا المياه والنظافة والتعقيم والطاقة.

معايير عالمية

وشدّد النويس على التزام فنادق المجموعة بتطبيق سياسات الصحة والسلامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، فضلاً عن متابعة الوضع الراهن عن كثب لحماية الضيوف والموظفين والشركاء.

وتابع: «كجزء من هذا البرنامج، تعاونا مع شركة (إس جي إس) العالمية المتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والفحص، المتعلّقة بإجراءات النظافة والتعقيم، والمتخصصة بمنح الشهادات المصدّقة للفنادق التي تتبنى أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة».

عمليات التشغيل

وذكر أنه على الرغم من تفاقم التداعيات وتأثيرها بشكل مباشر في قطاعي السياحة والفنادق، فإن المجموعة تحرص على ضمان استمرارية عملياتها التشغيلية دون انقطاع. وأضاف: «نتبع في فنادق (روتانا) سياسة مرنة مع المتعاملين، كما تم تبني خطوات لتسهيل الحجوزات، فضلاً عن إجراءات أخرى لتوفير الراحة والأمان للضيوف خلال فترة إقامتهم في فنادق المجموعة».

وعبّر النويس عن ثقته بتعافي القطاع الفندقي بشكلٍ تدريجي، ومن أنه سيتخطى المحنة الصعبة التي شهدها، خصوصاً في ظل تخفيف القيود على السفر في بعض دول العالم، وعودة الحركة على مراحل، إلى طبيعتها.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ما بعد «كورونا»

أكد رئيس مجلس إدارة «شركة روتانا لإدارة الفنادق»، ناصر النويس، أن المجموعة على أتم الاستعداد للفترة المستقبلية، ومرحلة ما بعد «كورونا»، إذ طوّرت خططاً استراتيجية استباقية تتسم بالمرونة والجهوزية، والقدرة على التأقلم مع التغييرات حول العالم، والتي ومن شأنها أن تساعد المجموعة في اتخاذ القرارات بطريقة سريعة، لضمان سلامة الضيوف ومستقبل أداء فنادقها.

وشدّد كذلك على التزام المجموعة بتكثيف جهودها لتحسين نماذج أعمالها، لمواكبة أولويات القطاع الجديدة، وخدمة الضيوف، وتقديم الأفضل لهم في المرحلة المقبلة.

ناصر النويس:

• «(روتانا) ستواصل تنفيذ مجموعة تدابير احترازية متوافقة مع توجيهات الحكومة».

• «واثقون من تعافي القطاع الفندقي تدريجياً، ومن تخطي المحنة الصعبة التي شهدها».

• «التزام فنادق المجموعة بتطبيق سياسات الصحة والسلامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news