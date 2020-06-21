تعليق إيقاف خدمات الهاتف المحمول بسبب عدم دفع الفواتير

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حفزت مزودي خدمات الاتصالات وهما شركتا «اتصالات» و«دو»، بتعليق إيقاف خدمات الهاتف المحمول بسبب عدم دفع الفواتير لضمان استمرارية الخدمة خلال الأشهر الأولى من جائحة "كورونا"، وذلك لتمكين العمل والتعليم عن بعد، كما نسقت مع مزودي خدمات الاتصالات لتجميد حسابات المشتركين المتواجدين خارج الدولة وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات حاليا، فضلا عن تجميد حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على ممارسة أعمالها بسبب أزمة «كوفيد - 19».

وأفادت «التنافسية والإحصاء» في تقرير أصدرته، اليوم، بعنوان «مبادرات حكومة دولة الامارات لمواجهة ازمة كورونا»، بأن هيئة تنظيم الاتصالات أتاحت مجانية التصفح لاكثر من 800 موقع إلكتروني يتعلق بالصحة والتعليم، وقررت إعفاء أولياء أمور من أصحاب الهمم والمعلمات، من الرسوم لتوظيف التطبيقات الذكية.



وأضافت أن الهيئة نسقت مع شركة «الياه سات» لتوفير الانترنت مجانا عبر الأقمار الصناعية للطلاب في المناطق النائية أبوظبي بهدف دعم التعليم عن بعد، علاوة على توفير بيانات إنترنت مجانية عبر الهاتف المتحرك لإتاحة الفرصة للمستهلكين من التواصل عبر برامج الاتصال المرئي والصوتي بدون رسوم وتوفير خدمات الاتصالات مجانا لعدد من مواقع الحجر الصحي، بجانب تشجيع استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لمزودي الخدمة مثل إدراة الحساب أو دفع فواتير لتشجيع المتعاملين على البقاء في المنزل.

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