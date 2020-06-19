«طيران الإمارات» توفر رحلات إلى 10 مدن جديدة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستوفر للمسافرين رحلات إلى 10 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من كولومبو (20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، إسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة «هو شي منه» (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وواشنطن العاصمة (اعتباراً من 15 يوليو).

وأوضحت الناقلة في بيان أن الرحلات من سريلانكا وباكستان وفيتنام ستقتصر على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات «طيران الإمارات».

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات «طيران الإمارات» المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم أو أولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم، إنه «في الوقت الذي توفر فيه (طيران الإمارات) مزيداً من الرحلات الجوية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في دولة الإمارات ومختلف الدول من أجل ضمان سفر آمن وسلس لعملائنا وأفراد أطقمنا».

وأضاف كاظم أن «إعلان الحكومة تسهيل سفر المواطنين والمقيمين بين دولة الإمارات ودول معينة اعتباراً من 23 يونيو، يعكس نهج دولتنا جيد التخطيط لاستئناف السفر والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع حماية مجتمعاتنا من (كوفيد-19)».

يشار إلى أنه إضافة إلى الوجهات الجديدة، ستزيد «طيران الإمارات» عدد رحلاتها خلال يوليو المقبل إلى الوجهات التالية: لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، زيوريخ، مدريد، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، «نيويورك جيه إف كيه»، تورنتو، كوالالمبور، سنغافورة وهونغ كونغ.

ويمكن للعملاء الحجز للسفر عبر دبي إلى وجهات في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين طالما كانوا مستوفين متطلبات السفر والدخول إلى وجهاتهم المقصودة.

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