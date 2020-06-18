دبي تستأنف العمل بنسبة 100% في "الطيران المدني" و"الملاحة الجوية"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي: "استكملت هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية عودة كوادرهما الوظيفية إلى العمل المكتبي بمعدل 100%".

وأكد أهلي لـ"الإمارات اليوم"، أن عودة الموظفين قد تمت بسلاسة وانسيابية بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وملائمة صحياً، وذلك وفقاً للتوصيات والضوابط التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف أن هذه العودة لم تشمل عدد من الموظفين وإنما تم الاكتفاء بمتابعة عملهم عن بُعد، التزاماً بقرارات حكومة دبي التي استثنت فئات كبار السن، وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن بمتابعة تعليم أبنائهن عن بعد ممن هم في الصف التاسع فما دون بما فيهم من هم في مرحلة الحضانة، وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن الموظفين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية في ظل الظروف المستجدة وحرصوا على الحفاظ على وتيرة الأداء، مستمدين القوة والعزيمة من قيادة الدولة القادرة تماماُ على التعامل مع الأزمات وإدارتها بحكمة ومهارة وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميّز.

وبين أن عودة العمل في دبي بنسبة 100% هي نتاج جهود ومتابعة مستمرة وحثيثة من القيادة الحكيمة، وتعكس إصرارها على تجاوز المرحلة وتخطي الصعاب والعودة لتمكين اقتصادنا في مكانته الرائدة على مستوى المنطقة والعالم وبالتالي عودة عجلة الحياة إلى طبيعتها.

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