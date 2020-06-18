«مرحبا» توفر خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مرحبا»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لشركة «دناتا»، عن تعزيز خدماتها وعروضها لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة طوال رحلتهم، موضحة أنه إضافة إلى خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق، فإنها توفر أيضاً للمسافرين في دبي خدمة مبتكرة، تتمثّل في إنجاز إجراءات السفر في المنزل، وتعقيم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة.

كما تقدم «مرحبا» خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل، من خلال شركتها «دوبز»، حيث ينجز وكلاء «دوبز» الإجراءات في المنزل، بما في ذلك إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن الأمتعة وطباعة وتثبيت الملصقات التعريفية عليها، ثم نقلها إلى المطار وضمان تحميلها على الطائرة، بعد تعقيمها من الجراثيم بمواد لحمايتها من التلوث بالميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة.

ولدى وصول المسافرين إلى المطار، فإن عملاء «مرحبا» يكونون في انتظارهم، لتسريع معاملاتهم، ومرافقتهم حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

وكانت «مرحبا» استأنفت، أخيراً، تقديم خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق في دبي، وطبّقت عدداً من الإجراءات لضمان سلامة العملاء، حيث يضع وكلاء «مرحبا» أقنعة الوجه والقفازات، ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار.

كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضاً، فيما تخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة.

ويقتصر العدد على راكبين في كل سيارة، وثلاثة ركاب في سيارات الدفع الرباعي، في حين لا تطبق هذه القيود على أفراد العائلة الواحدة، حيث يمكنهم التنقل معاً في سيارة واحدة، وفقاً للإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للعملاء حجز خدمات «مرحبا»، التي تشمل عمل إجراءات السفر في المنزل، وتعقيم الأمتعة ونقلها إلى المطار، وخدمة السيارة مع سائق، والاستقبال والمساعدة في المطار، من خلال الموقع: www.marhabaservices.com، بدءاً من 237 درهماً.

وقال نائب رئيس قسم عمليات المطار في «دناتا»، ستيف ألين: «يسعدنا توسيع عروضنا، لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين في دبي، وتتيح حلولنا المبتكرة للعملاء الاستمتاع براحة البال التامة طوال رحلتهم، بدءاً من إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة، إلى استلام أمتعتهم في وجهة الوصول».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«دوبز»، عمر أبوفرج، إن «السفر أمر مهم للجميع، لذلك عملنا على تعزيز خدماتنا، من خلال توفير تعقيم طويل الأمد للأمتعة، كجزء من إجراءات السفر في المنزل، ونأمل أن نوفر لعملائنا راحة البال، للتمتع بالأمان والسلامة طوال سفرهم».

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