شركات سياحة تتلقى استفسارات بشأن الوجهات الآمنة

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

أفاد مديرو ومسؤولو شركات للسياحة والسفر بأنهم بدأوا تلقي استفسارات وتساؤلات من مواطنين ومقيمين في الدولة، عن الوجهات الأكثر أماناً التي يمكن السفر إليها، خصوصاً بعض الوجهات الأوروبية، فضلاً عن توقيت بدء الرحلات والإجراءات المطلوبة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بعد قرار السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات معينة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن القرار الجديد يلبي حاجات المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر، لافتين إلى إجراء اتصالات مع فنادق وشركات سياحة في العديد من البلدان للتعرف إلى متطلبات السفر، علاوة على التواصل مع شركات الطيران لمعرفة مواعيد فتح المطارات.

ثقة

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن قرار السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات معينة، يلبي حاجات سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين، الراغبين في السفر إلى الخارج، مع ثقتهم بأن الوجهات التي سيتم تحديدها ستكون الأكثر أماناً بالنسبة لتفشي فيروس «كورونا»، ومناسبة لهم، بعد تقييم كامل لها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة.

وتوقع سركيس بروز وجهات جديدة للسفر خلال الفترة المقبلة، بجانب وجهات سفر الطلبة أو السفر للعلاج، مشيراً إلى أن هناك وجهات جديدة مثل الجزر الحدودية المعزولة، والأماكن والشواطئ المفتوحة، في بلدان معينة خالية من «كورونا». وأضاف سركيس أن الرؤية بالنسبة للموسم السياحي خلال الصيف، ستتضح اعتباراً من أول يوليو المقبل، مع استئناف الرحلات الجوية للعديد من الوجهات، ونجاح بعض الوجهات في السيطرة على «كورونا».

أهم الوجهات

من جهته، اتفق الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، عمر العلي، مع سركيس في أن القرار سيلبي حاجات الراغبين في السفر، مشيراً إلى أن الشركة تلقت استفسارات وتساؤلات من مواطنين ومقيمين، بعد صدور القرار، تركزت على أهم الوجهات التي يمكن السفر إليها، لاسيما الوجهات الأوروبية، ومتى تبدأ رحلات السفر والإجراءات أو متطلبات السفر إلى هذه الوجهات، وهل المتطلبات تختلف من وجهة إلى أخرى.

وأضاف أن الشركة تلقت استفسارات أيضاً عن وجهات أوروبية معينة، مثل لندن وألمانيا، باعتبارهما من أكثر الوجهات التي كان يوجد عليهما إقبال للسفر صيفاً، لافتاً إلى أن الشركة بدأت إجراء اتصالات مع فنادق وشركات سياحة في بلدان عدة، للتعرف إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر وأسعار الغرف.

تواصل

بدوره، قال المدير العام لشركة «بن صالح للسفر والسياحة»، حسين عطا الله، إن الشركة تستعد لموسم السفر بعد صدور قرار السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة، وذلك عبر تكثيف التواصل مع شركات الطيران المحلية والعالمية، من أجل التعرف إلى مواعيد فتح المطارات المختلفة والإجراءات المطلوبة للسفر إلى الوجهات التقليدية والجديدة للسفر من دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة تستعد أيضاً لتلقى استفسارات كثيرة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وبعد الإعلان رسمياً عن الوجهات والاشتراطات الخاصة بالسفر بالنسبة للمطارات التي سيتم فتحها، والوجهات المختلفة للسفر للمقارنة بينها، علاوة على الاستفسار عن الإجراءات الوقائية المتبعة، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات الحجر الصحي.

وجهات جديدة

توقع الخبير في شؤون السياحة والسفر، سعيد عبدالله الحمادي، بروز وجهات جديدة للسفر، خلال الفترة المقبلة، مثل الجزر والشواطئ المفتوحة، إلى جانب بلدان أوروبية وآسيوية تمكنت من السيطرة على فيروس «كورونا»، ولم تكن وجهات أساسية من قبل.

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