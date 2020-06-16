تطبيق كارفور الجديد عبر نظام خدمات موبايل هواوي(HMS)

المصدر: مادة إعلانية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أنها قامت بالتعاون مع كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن إطلاقها النسخة المحدثة من تطبيق كارفور للهواتف المحمولة (MAF Carrefour Online Shopping) على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery والذي أصبح مدمجًا بالكامل ضمن منصة خدمات موبايل هواوي (HMS)المتكاملة.

وسيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من تتبّع طلبيات التوصيل الخاصة بهم لدى كارفور، وقد تم دمج التطبيق المحدث ضمن خريطة Huawei Map وLocationKit، من أجل توفير تجربة تسوّق إلكترونية أكثر سهولة وراحة من كارفور. وأثبت هذا التطبيق شعبيته لدى المستخدمين، حيث حصل على تقييم 4.8 على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، كما سيستفيدالعملاء من الميزات المتوفّرة على منصة خدمات موبايل هواوي الأساسية.

كما ان إضافة تطبيقكارفورإلى قائمة متزايدة من التطبيقات البارزة الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGalleryيزيد من الخيارات المتاحة للمستخدمين في الإمارات، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنوّعة، من البقالة الأسبوعية إلى مستحضرات التجميل والإلكترونيات وغيرها بينما يجلسون بأمان في منازلهم.

يعمل تطبيق كارفور المحدث على منصة خدمات موبايل هواوي (HMS) المتكاملة ليوفر تجربة تسوق ذكية وسلسة، بالإضافة إلىقدرة عملاء كارفور على الاستفادة من برنامج المكافآت "شير" (SHARE) الخاص بشركة "ماجد الفطيم"،وأحدث العروض الترويجية وسجل الطلبيات والإيصالات وقوائم التسوق القابلة للتخصيص وغيرها. ويمكن للمستخدمين تتبع طلباتهم بالوقت الفعلي لمعرفة حالته إذا ما كان قيد التجهيز أو تم إرساله للتوصيل أو تم استلامه. بالإضافة إلى ذلك، تقدم النسخة المحدثة من التطبيق لمستخدمي هواتف هواوي إمكانية العثور على أقرب متجر كارفورمن خلال النقر على "العثور علينا" لمعرفة مكان التجر وكيفية الوصول إليه في الإمارات.

وأصبح بإمكان العملاء عبر هذا التطبيق التسوق واختيار مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المتوفرة في متاجر كارفور، والتوصيل الآمن لطلبياتهم إلى أبواب منازلهم. وفي البداية، ويتيح هذا التطبيق مبدئياً منتجات أقسام البقالة والمستلزمات المنزلية والمواد الغذائية والأطعمة الطازجة، ليضيف المزيد من الخيارات القيّمة للمستهلكين.

كما أصبحمتجر تطبيقاتHUAWEI AppGalleryمن أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في جميع أنحاء العالم بسرعة فائقة، لا سيما أنه يتضمّن العديد من الخاصيات والتطبيقات المحلية والعالمية البارزة، والتي صمّمت خصيصًا لتتلاءم مع متطلّبات المستخدمين. ويعتبر إطلاق متجر تطبيقات HUAWEI AppGalleryجزءً من استراتيجية هواوي لل”عولمة المحلية”، والتي ترتكز على ربط أفضل التطبيقات العالمية مع التطبيقات المحلية المتخصّصة، والتي تدعم المستخدمين في الإمارات وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلّباتهم المتنوّعة.

سوف تواصل الفرق الخاصة بمتجر تطبيقات HUAWEI AppGalleryوتطبيقكارفور العمل بشكل وثيق من أجل توفير تجربة محسّنة للمستخدمين، وذلك من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة متنوّعة من خدمات التسوق الإلكتروني المبتكرة وإلى الإمكانيات الخاصة بالنظام البيئي الملائم لعصر الجيل الخامس.

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