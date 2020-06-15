"طيران الإمارات" تضيف البحرين إلى وجهات الركاب

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

وصلت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 839" إلى مطار البحرين الدولي عصر اليوم (الاثنين)، مدشنةً بذلك أول رحلة تحمل ركاباً إلى مملكة البحرين منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت "طيران الإمارات"، إنها ستشغل 7 رحلات أسبوعياً بين دبي والمنامة بطائرات البوينغ 777-300ER التي ستحمل بضائع وركاباً عائدين إلى بلدانهم أو لقضاء مصالحهم الحيوية.

وأشارت الشركة في بيان صحافي أنه يمكن للمتعاملين أيضاً مواصلة سفرهم بكفاءة وأمان عبر دبي إلى مختلف المحطات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي حالياً بعض المدن العالمية في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين.

ولا تزال القيود على السفر سارية في معظم البلدان، وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بوجوب التحقق من متطلبات الدخول والخروج إلى الوجهات التي يقصدونها قبل الالتحاق برحلاتهم.

وذكرت الشركة أنه يمكن للعملاء الحجز على الرحلات من البحرين وإليها عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم

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