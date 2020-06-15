«أرابتك» تحدد 5 خطوات لمعالجة خسائرها

المصدر: مدحت السويفي - دبي

اعتمد مجلس إدارة شركة «أرابتك» القابضة النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن صافي خسائرها بلغ 774.5 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم في عام 2018، معلنة في الوقت نفسه عن خمس خطوات يجب اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة. وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، تكبدها خسائر بقيمة 107 ملايين درهم في شركة أخرى لم تسمها، موضحة أن هذا الأمر فاقم من أزمتها المالية العام الماضي، إضافة إلى زيادة حجم المنازعات القانونية، ما أدى إلى التأخير في تحصيل المبالغ المالية، وتكبد تكاليف ورصد مخصصات إضافية. وحددت الشركة في بيانها الخطوات الخمس التي يجب إتخاذها لتقليل الخسائر بما يلي: التركيز على إنجاز وتسليم المشروعات القديمة، متابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية للشركة، التركيز على قطاعات جديدة لتأمين الفوز بمشروعات جديدة، اتباع أسلوب انتقائي في المشروعات التي يتم التقدم لها، وأخيراً، خفض التكاليف بكل الوسائل. وبيّنت أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ تلك الخسائر المتراكمة، هي محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي أدى إلى حالات تأخير في تحصيل المبالغ المالية في العديد من المشروعات، وبالتالي تكبد تكاليف إضافية متصلة بالتأخير، فضلاً عن تباطؤ القطاعات العقارية، ما أدى إلى محدودية الفوز بمشروعات جديدة، وحالات تأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، ما أدى بدوره إلى ضغط في التدفق النقدي وإلى رصد مخصصات إضافية.

وبينت «أرابتك» أن إيراداتها تراجعت 21% إلى 7.78 مليارات درهم خلال عام 2019، لافتة إلى أنها تعمل حالياً مع جهات إقراض رئيسة لمواءمة ديونها، مع احتياجات أعمالها وترشيد التكاليف من خلال خفض العمالة.

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