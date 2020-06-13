90 شراكة تجارية لبرنامج "ضيف الاتحاد"

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي



قال نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، ياسر اليوسف، إن عدد أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" وهو برنامج الولاء التابع للمجموعة بلغ 7 ملايين عضو من بينهم 6 ملايين عضو عالمي ومليون عضو من داخل الامارات.



واوضح اليوسف، في لقاء صحافي عن بعد، ان البرنامج حقق زيادة في عدد أعضائه بنسبة 11% خلال العام الحالي بالرغم من تداعيات كوفيد -19، موضحا أن التطبيق يوفر معلومات محدثة حول رحلات الاتحاد وأحدث التطورات الخاصة بها وسط تزايد الاهتمام من جانب المسافرين بالتعرف على تطورات الرحلات والوجهات والعروض الجديدة للسفر في ضوء الوضع الحالي بعد "كوفيد -19".



ونوه اليوسف، بأن الاتحاد للطيران انتهجت استراتيجية جديدة لتتماشى مع تداعيات كوفيد -19 تقوم على توسيع اتاحة كسب وانفاق اميال الاتحاد بحيث لا يقتصر كسب الاميال وإنفاقها فقط على السفر على رحلات الاتحاد للطيران بل ايضا من خلال التسوق في مراكز التسوق في الدولة والتسوق عبر الانترنت والتعامل مع العديد من المطاعم في الدولة في إطار سياسة كسب الاميال اثناء الجلوس في المنزل فضلا عن استخدامها عبر السفر مع شركات طيران إقليمية وعالمية اخرى.



وكشف عن أن الاتحاد للطيران قد أبرمت 90 شراكة تجارية خاصة باميال الاتحاد لاتاحة استخدام الاميال بطرق مختلفة وفقا لاهتمامات كل عضو، موضحا أنه من بين هذه الشراكات، شراكات تجارية مع 20 شركة طبران وذلك فيما يتعلق بكسب الأميال الخاصة بالاتحاد وإنفاقها وعلى راسها شركة اليطاليا والخطوط الجوية العمانية والطيران الكندي وغيرها.



وأشار اليوسف الى اهمية برنامج الولاء للاتحاد في جذب المزيد من السائحين والزوار لزيارة ابوظبي عبر الاستفادة من نقاط برنامج ضيف الاتحاد لافتا الى اهتمام الاتحاد باجتذاب المزيد من العملاء لبرنامج الولاء الذي يبلغ عدد عملاءه 7 ملايين سواء عالميا او محليا

ولفت إلى انه يتم التسجيل في البرنامج عبر التعاون واصدار بطاقات ائتمان مع 5 بنوك محلية وهي ابوظبي الاسلامي وابوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك ابوظبي الاول، والإمارات الاسلامي.

وكانت الاتحاد للطيران قد وقعت اتفاقية شراكة مع احدى المجموعات الخميس الماضي يحصل بمقتضاها أعضاء ضيف الاتحاد على مزايا ابرزها كسب وانفاق الاميال في 650 محلات تجاريا في عدد من المراكز التجارية في العاصمة.

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