مزايا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت بنوك محلية أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت توفر العديد من المزايا، أبرزها أنها توفر وقت المتعامل وجهده في إتمام معاملاته، مع إمكانية تسوية المعاملات وإتمامها إلكترونياً وتحويل أو استلام المبالغ أو سداد الفواتير، فضلاً عن إدارة الحسابات عبر شبكة الإنترنت، وإمكانية ربطها بحساب البطاقة الائتمانية، وتحويل الأموال إلكترونياً عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى زيارة المصرف، مع القدرة على تحديث البيانات الشخصية (بما في ذلك العناوين)، وطلب دفتر شيكات جديد، وغيرها من الطلبات.

وأضافت أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تمنح طريقة سريعة ومريحة للمتعاملين لإدارة أموالهم بما في ذلك الاستثمار، علاوة على أنها تكون متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم، حيث تمكن هذه الخدمات المتعاملين من الاطلاع على تفاصيل حساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية كما تمكنهم من معرفة الرصيد وتاريخ المعاملات. وإضافة إلى تحويل الأموال بين الحسابات وتحميل كشوفات الحساب، يمكن استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للتقدم بطلب قرض، أو الاطلاع على آخر أسعار العملات.

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