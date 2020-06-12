الجاهزية الطبية وفاعلية الإجراءات الاحترازية تشجعان مقيمين على قضاء إجازاتهم الصيفية في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

أفاد مقيمون في الدولة بأنهم قرروا عدم السفر للخارج خلال فترة الصيف والبقاء في الإمارات، في ضوء اطمئنانهم إلى الجاهزية الطبية العالية للإمارات، ومستوى الرعاية الفائقة في القطاع الصحي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن وضع الفيروس في بعض البلدان، التي كانت وجهات رئيسة لهم خلال الصيف، لايزال غير واضح، فضلاً عن مخاوفهم من إغلاق مطارات هذه الدول وعدم استطاعتهم العودة إلى الإمارات، مشيرين إلى أن قرار السفر يعتمد على التطورات الصحية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فتح المطارات، وإلغاء الحجر الصحي، وإيجاد لقاح للفيروس.

وقال خبيران إن التساؤلات والاستفسارات تتركز في الوقت الراهن على فترات الحجر الصحي في البلدان التي يفكرون في السفر إليها، والرسوم المفروضة في حال إلغاء الحجوزات، فضلاً عن تساؤلات عن الإجراءات الحكومية والطبية التي يتعين اتخاذها قبل السفر.

الجاهزية الطبية

وتفصيلاً، قال محمد نبيل إنه قرر عدم السفر للخارج خلال الصيف الحالي، والبقاء بالإمارات، في ضوء اطمئنانه وأسرته إلى الجاهزية الطبية العالية للإمارات، ومستوى الرعاية الفائقة في القطاع الصحي، لافتاً إلى أن قرار السفر صعب في هذه الظروف، خصوصاً في ضوء المخاوف من إغلاق المطارات فجأة، وعدم القدرة على العودة مجدداً للإمارات.

وأضافت هبة عثمان أن أسرتها قررت تأجيل السفر لاطمئنانها إلى المستوى العالي للرعاية الصحية في الإمارات، نظراً إلى أن وضع الفيروس في بعض البلدان التي كانت وجهات رئيسة للأسرة خلال فترة الصيف، لايزال محل قلق.

وأكد باسم جواد أنه يفضل البقاء بالإمارات في ظل هذه الظروف، وأن قراره السفر إلى بلده، يعتمد إلى حد كبير على إلغاء الحجر الصحي في بلده حتى يستطيع السفر، مشيراً إلى أنه مطمئن للبقاء في الإمارات في حال عدم السفر.

الإجراءات الاحترازية

وقالت مريم يوسف إنها تفضل الانتظار وعدم السفر هذا الصيف، خصوصا أن السفر للترفيه يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله، مقابل الحفاظ على السلامة في ظل انتشار الوباء عالمياً، وذلك حتى الاطمئنان إلى عودة الأمور لطبيعتها، خصوصاً في ظل صعوبة التحقق من الإجراءات الاحترازية في البلدان الأخرى، منوهة بأن الإمارات توفر تسهيلات للترفيه مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس بشكل صارم.

وأضاف فريد محمد أنه يفضل تأجيل السفر خلال الصيف والبقاء في الإمارات، مشيراً إلى أنه حتى الآن، في ظل ظروف إغلاق العديد من المطارات، وانتشار الفيروس، وعدم وجود لقاح، يفضل البقاء في الإمارات، خصوصاً أن الوضع جيد ومطمئن في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على الفيروس، والإجراءات الاحترازية القوية التي يتم اتخاذها.

وقالت إيمان سعدون إنها تعتزم السفر إلى بلدها في إجازة طويلة بعد انتهاء مدارس أبنائها، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على حصولها على إجازة من عملها، واستمرار فتح المطار، واستقرار الوضع الصحي هناك.

وبيّنت سناء سليم أنها تفضل البقاء في الإمارات، موضحة أن سفرها يرتبط بالنجاح في احتواء الفيروس، وفتح المطارات، والتوصل إلى لقاح، وهي أمور قد تستغرق شهوراً.

وذكر فادي تيسير أنه استبعد فكرة السفر للخارج خلال فترة الصيف، وقرر البقاء في الإمارات، خصوصاً في ظل الرعاية الصحية الفائقة، والجهود الكبيرة التي تبذل للحد من انتشار الفيروس، والتي أتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة.

وقال عماد سامي، إنه قرر تأجيل السفر لحين إعلان السيطرة على الفيروس عالمياً، كما أن الحجر الصحي لايزال مفروضاً لمدة 14 يوماً، في البلد الذي كان يخطط للسفر إليه، ما يعني ضياع جانب كبير من الإجازة.

تساؤلات واستفسارات

من جانبه، قال الخبير السياحي المدير العام لشركة «سفر» للسياحة والسفر، ديريك سيكويرا، إن «التساؤلات والاستفسارات من جانب العملاء تتركز حالياً على الرحلات التي أعلنت شركات طيران عن تسييرها للدول التي أعلنت فتح مطاراتها وكذلك الاستفسار عن فترات الحجر الصحي في البلدان التي يسافرون إليها، والتأكد من تسيير الرحلات، والرسوم المفروضة في حال إلغاء الحجوزات، فضلاً عن تساؤلات عن الإجراءات الحكومية والطبية التي يتعين اتخاذها قبل السفر».

وأوضح أنه يوجد عدد من الحجوزات للدول التي سمحت لمواطنيها بالعودة، كما توجد إعادة جدولة للحجوزات القائمة بالفعل سابقاً، موضحاً أن الرحلات تتركز في الدول التي سمحت باستئناف عمليات الطيران لمطاراتها، مثل أوروبا والولايات المتحدة وكندا، والفلبين وبيروت والهند.

من جهته، قال الخبير السياحي، سعيد عبدالله الحمادي، إنه «من الطبيعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أن يكون هناك نوع من التروي من جانب عدد من راغبي السفر، خصوصاً للترفية، للنظر في الأوضاع في البلاد التي يرغبون في السفر إليها، خصوصاً أن الجائحة لاتزال منتشرة في عدد من الوجهات التقليدية للمسافرين خلال الصيف».

وأضاف أن «هناك عوامل عديدة تؤثر إيجاباً في الحجوزات، وعلى رأسها فتح المزيد من المطارات في دول العالم، خصوصاً وجهات الإقامة للمقيمين، والوجهات السياحية التقليدية والجديدة، وإلغاء أو تقليل الحجر الصحي، ونجاح جهود القضاء على الفيروس أو الحد من انتشاره»، لافتاً إلى أن حدوث هذه العوامل يساعد على زيادة الحجوزات الصيفية، ودعم قطاع الطيران خلال الفترة الراهنة، وزيادة وجهات شركات الطيران.

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