شراكة كبرى بين الاتحاد للطيران والدار العقارية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، وشركة الدار العقارية، عن إبرام اتفاقية شراكة مهمة يحصل من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا.

وبفضل هذه الاتفاقية الحصرية، سوف يتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من اكتساب وانفاق أميال ضيف الاتحاد مقابل عمليات الشراء في ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، التابعة لمحفظة الدار والتي تتألف مجتمعة من أكثر من 650 متجراً. وسيحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها على المشتريات التي تزيد على 50 درهماً، أو إمكانية الاختيار لاسترداد الأميال نظير المعاملات التي تزيد قيمتها على 50 درهماً، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر علاقات الشراكة المجزية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد للمرة الأولى اكتساب أميال فئات العضوية نظير عمليات الشراء وإنفاقها، بما يساعدهم على ترقية فئة العضوية في البرنامج، بغض النظر عن اختيار اكتساب أو انفاق أميال ضيف الاتحاد الخاصة بهم، سيتمكن الأعضاء من اكتساب ميل فئة واحد نظير كل ثلاثة دراهم يتم انفاقها باستخدام بطاقة الدفع فيزا.

وبينما تخضع مراكز التسوق لقيود الحركة في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تصب في مصلحة المتعاملين مستفيدة من المكانة الاقتصادية المرموقة لأبوظبي عقب التخفيف من قيود الحركة.

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