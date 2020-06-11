«دبي التجاري العالمي» يبدأ تسريع عودة نشاط قطاع الفعاليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت سلطة مركز دبي التجاري العالمي جهودها لتسريع عودة نشاط قطاع الفعاليات، الذي يعدّ واحداً من القطاعات الرئيسة، التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، حيث ركزت، خلال اجتماع عقدته عن بُعد مع عدد من كبار منظمي الفعاليات العالميين، على إعداد خريطة طريق لتخطي الظروف الطارئة لجائحة فيروس «كوفيد-19»، والاضطراب الاقتصادي الناتج عنها، وذلك لاستئناف عودة نشاط الفعاليات، واستضافة أجندة فعاليات تجارية متكاملة غنية المحتوى في دبي من قبل نظرائها العالميين.

وأفاد المركز في بيان صادر، أمس، بأن الاجتماع ركز أيضاً على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان صحة وسلامة جميع الزوار كأولوية قصوى، وغرس الشعور بالثقة بقدرة المدينة على استضافتهم دون المخاطرة بسلامتهم الشخصية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، شددت سلطة مركز دبي التجاري العالمي على تطبيق معايير تنظيمية جديدة، وشجعت على التعاون لضمان التبني الفاعل لأعلى البروتوكولات العالمية للسلامة والنظافة، فضلاً عن وضع التدابير الوقائية والاحترازية والتطبيق الصارم لها في جميع الفعاليات المقبلة، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن حكومة دبي.

وأكد روّاد صناعة الفعاليات، خلال الاجتماع، على أهمية هذا القطاع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدبي، وناقشوا المبادرات الاستراتيجية لتسريع استئناف الحالة الطبيعية لأجندة الفعاليات التجارية العالمية الضخمة، ومعارض المستهلكين، والمؤتمرات الدولية الكبرى.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري: «إننا نستعد لاستئناف عمل قطاع الفعاليات قريباً في مركز دبي التجاري العالمي، خلال النصف الثاني من العام الجاري»، مضيفاً أن «قطاع الفعاليات يعدّ محوراً رئيساً في اقتصاد دبي، ولذلك نعمل بقوة بهدف إعادة تسريع عودة الوتيرة الطبيعية للفعاليات التجارية، واضعين على رأس أولوياتنا سلامة زوّارنا، وضمان تحقيق كل مشارك محلي أو دولي تجربة شاملة وآمنة».

وأكد المري التزام مركز دبي التجاري العالمي بتطوير وتنفيذ جميع البروتوكولات، واعتماد أفضل المعايير الدولية للصحة والسلامة في كل فعالية تتم استضافتها في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فرص

قال رئيس مجموعة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، داوود الشيزاوى، إن الاجتماع الذي جمع أبرز الروّاد العالميين في مجال تنظيم الفعاليات، قدم فرصة ذات قيمة مضافة للعمل معاً، من أجل غرس الثقة بالأعمال التجارية في جميع مجالات صناعة الفعاليات، مع تقديم مزيد من فرص النمو، التي تتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة الحكومية.

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