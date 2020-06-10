المصرف المركزي يتوقع بدء انتعاش الاقتصاد الإماراتي في النصف الثاني من عام 2020

المصدر: أبوظبي-وام

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام 2020.

وشهدت الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام.

وأكد المصرف ــ في تقرير المراجعة عن الربع الأول من العام 2020 الذي أصدره اليوم ــ أنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام.

وأوضح المصرف المركزي أن متوسط انتاج الإمارات من النفط سيبلغ 2.984 مليون برميل يوميا خلال العام 2020 وذلك تماشياً مع اتفاق أوبك +.

من جانب آخر اظهر تقرير المصرف المركزي أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نشاطا خلال الربع الأول من العام 2020، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس ربع سنوي و2 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بزيادة قدرها 0.3 % و0.2 % على التوالي في الربع السابق.

وبلغت الوظائف في القطاع الخاص 5.1 مليون موظف حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي عام 2019 زادت وظائف القطاع الخاص بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حيث بلغ معامل الارتباط بين زيادة الوظائف وزيادة الناتج غير النفطي 70% في الفترة الأخيرة.

وزادت الوظائف في قطاع العقارات وخدمات الأعمال والقطاعات الأخرى على أساس سنوي في الربع الأول بنسبة 7.1% و11.3% مقابل 6.35 و10.5% في الربع السابق.

واستمر التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية، الذي يشكل حوالي 9.2 % من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص، في النمو بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في الربع الأول من عام 2020 ..وبالإضافة إلى ذلك، زاد التوظيف في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، بنسبة 0.9 % على أساس سنوي.

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