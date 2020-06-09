«مصدر» توقع اتفاقية مع الحكومة الأوزبكية لتطوير مشروع لطاقة الرياح

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية تبلغ استطاعتها 500 ميغاواط.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «مصدر» مهمة تطوير وإنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في إقليم «زارافشون» بمنطقة «نافوي» بأوزبكستان، في ما يتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري في عام 2024.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، ساردور أومورزاكوف: «تعتبر شركة (مصدر) من الشركاء المهمين بالنسبة لنا، حيث تربطنا معها شراكة طويلة الأمد للاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة بأوزباكستان».



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، أن تطوير هذه المحطة لطاقة الرياح، يندرج في إطار دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها الطموحة وطويلة الأمد الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز التزامها بتحديث قطاع الطاقة والاستثمار في أمن الطاقة.



وكانت «مصدر» وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقية شراء للطاقة، واتفاقية دعم حكومي مع الحكومة الأوزبكية، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل أول مشروع مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للطاقة الشمسية في البلاد.



وتم الإعلان عن فوز «مصدر» بالمناقصة الخاصة بتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 100 ميغاواط في منطقة نافوي، بعد تقديمها لأقل سعر تعرفة للطاقة الشمسية وقدرها 2.679 سنت دولار لكل كيلوواط ساعي.



يذكر أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة التي تشارك فيها «مصدر» وتنتشر في أكثر من 30 دولة تفوق 5 غيغاواط، في حين يبلغ اجمالي قيمة الاستثمار في هذه المشاريع نحو 14.3 مليار دولار.



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