الاتحاد العقارية" توضح أسباب ارتفاع سهمها أمس

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قالت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي، إن حركة سعر السهم وحجم تداوله مؤخراً مرتبط بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.

وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن كافة المعلومات الجوهرية المتوافرة لديها قد تم الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمولة بها.

وكان السهم قد صعد في جلسة الإثنين صعد بنحو 13%، وأغلق على سعر 0.310 درهم وهو أعلى سعر منذ نهاية أبريل الماضي.

‏ويعد سعر السهم أمس أعلى بنسبة قاربت من 100%من أدنى مستوياته خلال العام الجاري التي سجلها في مارس عند سعر 0.16 درهم.

وكانت الشركة الاتحاد العقارية قد قامت بتأجيل الجمعية العمومية الخاصة بها، والتي كان من المقرر عقدها في 30 مايو 2020، وذلك بسبب مشكلات فنية تتعلق بالتصويت الالكتروني، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لها.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت ستناقش بعض القرارات الخاصة، منها استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة بنهاية ديسمبر 2019، بالإضافة إلى مناقشة تجديد الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وكانت الشركة قد سجلت خسائر متراكمة بقيمة 2.142 مليار درهم الماضي تمثل 49.9% من رأسمال الشركة، والذي يبلغ 4.28 مليار درهم، كما هو موضح على موقع سوق دبي المالي.



ويذكر أن شركة الاتحاد العقارية من أكثر الشركات نشاطاً فيما يتعلق بعدد الإفصاحات على سوق دبي المالي حيث قامت بعمل ما يقرب من 29 إفصاحاً خلال ثلاث شهور فقط.

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