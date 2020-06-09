«غرفة دبي» تنجز 152 ألف معاملة إلكترونية خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إنجاز 152 ألفاً و59 معاملة إلكترونية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، بمعدل وصل إلى نحو 50 ألفاً و666 معاملة شهرياً، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية الذكية، وجودة خدماتها الرقمية والإلكترونية، والتزامها التام بدعم استمرارية الأعمال وخدمة القطاع الخاص بالإمارة.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن مايو سجل نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية التي أجراها أعضاء «غرفة دبي» وممثلو القطاع الخاص بنسبة 7.5% مقارنة بأبريل رغم إجازة عيد الفطر، في دلالة واضحة على النمط المتصاعد في قطاع الأعمال.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن نجاح الغرفة في مواكبة التحديات المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وقدرتها على ضمان استمرارية الأعمال لأعضائها بكفاءة عالية خلال هذه الفترة شكل علامة فارقة في تلبية متطلبات القطاع الخاص من دون معوقات تذكر.

وأضاف أن أولوية الغرفة كانت ولاتزال دعم مجتمع الأعمال بكل الخدمات المتاحة، وضمان استمراريته في أداء أعماله ونشاطه، لافتاً إلى أن التحول الذكي للغرفة شكل نموذجاً يحتذى في كيفية اعتماد التقنيات الذكية المناسبة الملائمة لبيئة الأعمال.

يشار إلى أن «غرفة دبي» تقدم لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية.

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