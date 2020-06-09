21 شركة إماراتية في قائمة «الأقوى أوسطياً» لعام 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «مجلة فوربس الشرق الأوسط» عن أقوى الشركات العامة في الشرق الأوسط، وأكثرها نجاحاً لعام 2020. وأكدت المجلة، في بيان أمس، أن التصنيف أعدّ بالاعتماد على بحوث معمقة، تستند إلى بيانات أسواق المال في الدول العربية للشركات، وتحليل القيمة السوقية، والمبيعات، والأصول، والأرباح. ووفقاً للتصنيف، فقد تصدرت السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة، تليها دولة الإمارات ممثلة بـ21 شركة. وأظهر التصنيف أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل ما نسبته 90% من القائمة، لتضم الكويت والبحرين سبع شركات في القائمة لكل منهما، فيما سجلت عُمان أربع شركات.

دول عربية

أما عن دول شمال إفريقيا، فضمت القائمة خمس شركات من مصر، وأربع شركات من المغرب، فيما أدرجت شركة أردنية واحدة في القائمة هي البنك العربي، ولم تظهر أي شركات لبنانية في التصنيف، إذ لم تفصح أيٌّ منها عن بياناتها المالية قبل 23 أبريل 2020. كما تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية القطاعات الممثلة في القائمة، بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بواقع تسع شركات، فيما حل قطاعا العقارات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع ثماني شركات لكل منهما.

تكيّف واستمرارية

وقالت رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، خلود العُميان، إنه وعلى الرغم من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) أدى إلى إغلاق بعض الشركات، فإنه أتاح فرص نمو لشركات أخرى. وأوضحت أنه في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة في القائمة، فإنها مع ذلك لاتزال تظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف والاستمرارية، في ظل هذه الأوقات الصعبة.

الأرباح والأصول

وبحسب تصنيف «فوربس الشرق الأوسط»، فقد بلغت المبيعات المجمعة للشركات 670 مليار دولار، وصافي الأرباح 148 مليار دولار، فيما سجلت الأصول ما قيمته 3.5 تريليونات دولار، والقيمة السوقية لتلك الشركات 2.3 تريليون دولار.

ولفت التصنيف إلى دخول «شركة أرامكو السعودية»، وتصدرها قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، بقيمة سوقية تبلغ 1.6 تريليون دولار، فيما سجل بنك أبوظبي الأول المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 28.7 مليار دولار.

أرباح الشركات

وأفادت مجلة فوربس الشرق الأوسط بأن الشركات العامة شهدت عاماً مليئاً بالتحديات، إذ انخفضت الأرباح إلى 60 مليار دولار لعام 2019، بعد أن بلغت 70.1 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 14% قبل تفشي جائحة «كورونا». وارتفعت المبيعات بشكل هامشي لنحو 340 مليار دولار، بزيادة بلغت أربعة مليارات دولار على أساس سنوي. بينما هوت القيم السوقية للشركات جراء «كورونا»، وانخفضت بنسبة 26.8% من 945 مليون دولار إلى 691 مليون دولار، باستثناء «أرامكو» السعودية.

منهجية البحث

لفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن فريق البحث جمع المعلومات المالية والبيانات وحللها من القوائم المالية المجمعة للشركات، وبيانات أسواق المال العربية.

وأوضحت أنه تم تصنيف الشركات وفقاً لمعايير: القيمة السوقية، والمبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول، بأوزان نسبية متساوية.

وأشارت إلى أنه تم استبعاد الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة بأسواق المال. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة للعام المالي 2019، قبل 23 أبريل 2020، فيما اعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار إغلاق الأسهم في تاريخ 31 مارس 2020.

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