«غرفة الشارقة» تعرّف الشركات بمبادئ التقييم العالمي

المصدر: الشارقة - وام

نظم مكتب جائزة الشارقة للتميّز بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل إلكترونية، من خلال تقنية الاتصال المرئي بعنوان «مبادئ التقييم العالمي»، وذلك ضمن البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، التي تنظمها أمانة الجائزة، في إطار الاستعدادات الخاصة بدورتها الجديدة لعام 2020. وتناولت محاور الورشة تعريف الشركات المشاركة بكيفية إجراء عمليات التقييم، مع التأكيد على أهمية إيجاد بند خاص يتم من خلاله تقييم منشآت القطاع الخاص من حيث مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية.

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