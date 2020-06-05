"إياسا": "قائمة المطارات" لا علاقة لها بمنع الخليجيين من السفر إلى أوروبا

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت وثيقة صادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا" أن الغرض من قائمتها الخاصة بالمطارات التي تقع في المناطق المتضررة جراء وباء "كوفيد-19"، يتمثل في توفير إرشادات للمشغلين الجويين لإجراء عمليات تعقيم معززة للطائرات في إطار ضمان حماية إضافية للركاب وطاقم الطائرة.

وبحسب الوثيقة المحدثة التي اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن القائمة لا تهدف إلى اقتراح قيود على السفر أو تدابير الصحة العامة الأخرى (مثل الحجر الصحي) على مستوى الدول، ولا علاقة للقائمة بمنع السفر من مطارات البلدان الواردة فيها، بما في ذلك دول الخليج العربي.

وتتضمن القائمة إلى جانب الدول الخليجية تسع دول أوروبية، وهي بلجيكا وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، بولندا، البرتغال، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، كما تشمل أكثر من 22 مطاراً في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي تحدث وتوفر بياناتها الرسمية للمنظمات والجهات الدولية.

وذكرت الوكالة أنه تم تطوير القائمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء فيها، واستناداً إلى المعلومات من منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ويتم تحديث هذه القائمة باستمرار بعد التشاور مع الشركاء المعنيين.

وقالت الوكالة الأوروبية إن قرار إدراج أو عدم إدراج مطار في القائمة يجب أن يستند إلى البيانات التي يتم جمعها وترتيبها بشكل مثالي وبطريقة متسقة، مضيفة "لسوء الحظ، فإن الدول في جميع أنحاء العالم لا تبلغ عن البيانات نفسها وليس بالطريقةنفسها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news