«سياحة دبي»: استقبال السيّاح قريباً ضمن المرحلة الثانية لفتح الأسواق

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن الإمارة مستعدة وجاهزة للانطلاق إلى المرحلة الجديدة للترحيب بضيوفها مجدداً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لإعادة فتح السوق السياحية ستبدأ قريباً، وتتمثل في استقبال الزوار الذين سيزورون عائلاتهم أو لديهم اجتماعات، على أن تبدأ السياحة الترفيهية من بعض الدول.

وذكر أن دبي مدينة استثنائية فهي تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وسيكون هناك تدرج في فتح الأسواق حسب استعداد كل دولة من دول العالم، ونتوقع عند إعادة فتح الأسواق أن يكون الطلب مرتفعاً للغاية، فالإمارة ضمن أكثر خمس وجهات تفضيلاً للسياح الذين يرغبون بزيارتها خلال الأشهر المقبلة.

المرحلة الجديدة

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إننا مستعدون وجاهزون للانطلاق إلى المرحلة الجديدة للترحيب بضيوفنا مرة أخرى في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن هناك ثلاث مراحل لإعادة فتح الأسواق، حيث انتقلنا من مرحلة التوقف التام إلى اتخاذ بعض الإجراءات وإعادة الفتح التدريجي.

وذكر المري أن المرحلة الثانية التي ستبدأ قريباً، تتمثل في استقبال الزوار الذين سيزورون عائلاتهم أو لديهم اجتماعات، على أن تبدأ السياحة الترفيهية من بعض الدول. وأوضح أن المرحلة الثالثة، هي المرحلة التي ننتظرها جميعاً، أي مرحلة ما بعد كورونا، حيث نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن استقبال السياح يعتمد على شروط عدة، خصوصاً صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقال إنه منذ الثاني عشر من شهر مايو الماضي، بدأنا بالفتح التدريجي للمنشآت الفندقية وبيوت العطلات، بناء على ضوابط صارمة، مضيفاً أن قرار اللجنة بعودة الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، مؤشر إيجابي جداً بالنسبة للقطاع السياحي، ويسرع في عودة النشاط السياحي في الإمارة.

اشتراطات وضوابط

وبين أن الدائرة نشرت على موقعها الشبكي، جميع اشتراطات وضوابط التشغيل لمختلف المنشآت السياحية، بما في ذلك النشاطات المشمولة وغير المشمولة، مثل المسابح والسبا والساونا وأيضاً الفعاليات الخاصة، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات تخضع للتقييم، حيث نراقب الظروف ونتوقع تحديث هذه الإجراءات بشكل دوري بناءً على قرارات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المري، إن «دبي مدينة استثنائية فهي تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وسيكون هناك تدرج في فتح الأسواق حسب استعداد كل دولة من دول العالم»، لافتاً إلى أن «استقبال السياح مجدداً سيأخذ في عين الاعتبار كل التغييرات».

الصين وروسيا

وأوضح «على سبيل المثال، في بعض الأسواق، على غرار السوقين الروسية والصينية، كنا نجد طلباً أكبر على حجوزات المجموعات، لكننا نتوقع أن يكون السفر بشكل فردي أو برفقة العائلة في هذه المرحلة».

وتابع: «في ما يتعلق باتصالاتنا مع الدول الأخرى وإعادة فتح الأجواء وعودة الحركة السياحية، نحن نتواصل مع الجميع لإيجاد البيئة المناسبة لفتح الأسواق، كنا نقيّم الآثار الاقتصادية الناتجة عن (كوفيد-19) ليس على قطاع السياحة فقط، بل لكل القطاعات، ومن المهم أن يكون هناك تنسيق كامل من جميع الشركاء المحليين والدوليين».

وبين أن «العديد من دول العالم أعلنت عن فتح أسواقها أو تاريخ إعادة الفتح، ونحن على اتصال معها، وسنبدأ مع هذه الدول عندما نكون جاهزين».

وأوضح أنه «من المهم جداً إعادة الثقة بالقطاع السياحي ونحن نركز على العوامل الرئيسة التي تضمن نجاح دبي، وهناك مؤشرات إيجابية جداً، فالإمارة ضمن أكثر خمس وجهات تفضيلاً للسياح الذين يرغبون بزيارتها خلال الأشهر المقبلة».

وقال: «أطلقنا أخيراً حملة بعنوان (نلتقي قريباً)، للتواصل مع الملايين مع محبي دبي، وهذا يعطينا فكرة عن حجم الطلب الكبير على دبي، ونتوقع عند إعادة فتح الأسواق أن يكون الطلب مرتفعاً للغاية».

وأضاف: «سمعنا من (طيران الإمارات) أنهم سيلجأون إلى إعادة إتاحة الحجوزات عبر الانترنت في شهر يوليو المقبل، لإعادة التشغيل التدريجي»، مبيناً أن «التنسيق مع (طيران الإمارات) مستمر فهي، مع شركة فلاي دبي، تعتبر شريكاً أساسياً بالنسبة لنا، ولدينا التزام كامل بجميع المعايير العالمية».

وذكر أن «الفيروس فرض واقعاً جديداً، ليس فقط لقطاع السياحة، بل لمختلف القطاعات، وندرس المتغيرات بشكل يومي، والناس كانت تسأل عن إجراءات الصحة والسلامة لشركات الطيران والمطارات، لكنهم يسألون بشكل أكبر عن المدن نفسها والإجراءات التي اتخذتها»، مضيفاً «نحن في دبي نطبق معايير عالمية وآمنة، بما في ذلك التباعد الجسدي». وتابع: «دبي تتمتع بمرونة كبيرة، وهي قادرة في ظل قيادتها على العودة بقوة، والحفاظ على مكانتها المتميزة في طليعة الوجهات السياحية في العالم».

التواصل مع القطاع الخاص

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري: «نحن على تواصل مع كل الشركاء في القطاع الخاص، وعقدنا عشرات الاجتماعات معهم في ما يتعلق باحتياجات المنشآت الفندقية ولمعرفة كيفية المساعدة»، مضيفاً: «نشكر الحكومة الاتحادية والمحلية على برامج التحفيز المقدمة، خصوصاً الإعفاءات وتأجيل دفع الرسوم والضرائب».

وذكر أن «هناك دعماً كاملاً لإعادة فتح الأسواق، ونأمل من شركائنا في القطاع السياحي، الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها حكومة دبي، لأن هذا الموضوع مهم جداً لإعادة فتح الأسواق».

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