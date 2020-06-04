نخيل مولز: خصومات تصل إلى 70% في "ابن بطوطة مول"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قالت نخيل مولز في بيان لها حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه أن المحلات التجارية في "ابن بطوطة مول" سوف تقدم تخفيضات تصل إلى 70%، بالتزامن مع عودة الحياة الاعتيادية في دبي.

وتشمل قائمة المحلات المشاركة في الخصومات، هومز أر أس، المتحدة للأثاث، هوم بوكس، ماركس أند سبنسر، ألدو، كلاركس، أثليتس كو، سكتشرز، جاب، بوردرز. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة عبر زيارة www.ibnbattuta.com

ويحتفل "ابن بطوطة مول"، الذي يستقطب أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، بافتتاح العديد من المحلات التجارية والمطاعم والخدمات الجديدة،. وتضم قائمة المحلات الجديدة، ريد تاب فاشون، مجوهرات جوهرة، أكو برايس أوتليت، إي سيتي للإلكترونيات، ذا هوم، دبي أوديو. كما أعيد افتتاح مقهى ستاربكس بعد التجديد في ردهة بلاد فارس – الذي يعتبر أحد أجمل مقاهي ستاربكس في العالم بسبب موقعه الفريد-، وتشمل قائمة المقاهي الجديدة الأخرى، لندن ديري، لاتيا تي سموثي آند جوس بار، كافي دنياسي كوفي هاوس والملاح .

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