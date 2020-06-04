عطاطرة: هدوء الطلب يعزز سياسات الدوام المرن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الدار تريدنج»، ربيع عطاطرة، إن «قرار العودة للعمل بنسبة 100% يسمح بمرونة العمل بالنسبة التي تمكن الشركات من ممارسة أعمالها بحرية، لكن وضع الأسواق حالياً هادئ، ما يعزز قدرة الشركة على الاستمرار في سياسات الدوام المرن والعمل عن بعد، كجزء من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء».

ودعا الجهات المسؤولة إلى الإسراع بترتيب عملية عودة المقيمين في الخارج، حيث إن نسبة كبيرة منهم تود العودة للعمل وتحتاج إليهم شركاتهم، مشيراً إلى أن قرار العودة بنسبة 100% هو قرار جوهري ومهم، وسيعزز الأسواق تدريجياً، ما سيعمل على عودة الحياة إلى الأنشطة التجارية بكثافة خلال الفترة المقبلة.

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