اقتصادية دبي تحدث "بروتوكولات" إعادة الافتتاح لقطاع التجزئة

المصدر: دبي ـــ سامح عوض الله:

وجهت اقتصادية دبي تعميما إلى مجتمع الأعمال في إمارة دبي يتضمن تحديثا على بروتوكولات إعادة الافتتاح في دبي لقطاع تجارة البيع بالجملة والتجزئة. ويرفع التحديث الجديد سقف إشغال المراكز التجارية وسعة تشغيل الموظفين من 70% إلى 100%. وأفاد تعميم صادر عن اقتصادية دبي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه بأنه "يرجى العلم بأنه اعتبارا من يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، سيتم الحفاظ على جميع إرشادات والبروتوكولات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا في جميع المراحل، بالإضافة إلى زيادة سقف الإشغال في مراكز التسوق إلى 100% في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100% مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وإدارة الحشود في الموقع".

وأوضح التعميم أنه "يعود لإدارة المراكز التجارية والمباني الإدارية الحرية في تنظيم سعة إشغال مواقف السيارات حسب تقديريهم مع المحافظة على الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي" مؤكدة على أهمية "الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد والتعقيم المستمر وإدارة الحشود في الموقع".

كما نصحت اقتصادية دبي باستمرار العمل عن بعد للأفراد المعرضين للخطر كاللذين لديهم أمراض تنفسية مزمنة ومن لديهم مناعة منخفضة إن أمكن.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات الكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك اعتباراً من الأربعاء (3 يونيو) خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.



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