موظفو «دبي المالي» يعاودون العمل من مقر «السوق»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استأنف موظفو سوق دبي المالي العمل في المقر الرئيس للسوق أمس، وسط تطبيق مجموعة متكاملة من الإرشادات والتدابير الاحترازية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في سوق دبي المالي، جمال إبراهيم الخضر، إن «بدء عودة موظفي السوق للعمل من مكاتبهم جاء وسط التزام تام ببروتوكول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سواء على صعيد العودة التدريجية للموظفين بنسبة 50%، ترتفع إلى 100% بحلول 14 يونيو الجاري، أو على صعيد الإرشادات والإجراءات الاحترازية المتبعة».

وأشار الخضر، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن العودة التدريجية للموظفين للعمل من المكاتب تعكس النجاح الكبير الذي تحقق في دولة الإمارات، التي قدمت نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا المجال، بما أسهم في توفير الظروف الملائمة لاتخاذ خطوة من هذا النوع، حيث سجلت الدولة نجاحات لافتة في مجالات الفحص والاحتواء والتوعية لكل المواطنين والمقيمين، بما يهيئ كل الموظفين للعمل من المكاتب والمقار الرسمية ضمن بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين والمتعاملين.

وكان سوق دبي المالي قد تحول إلى العمل عن بُعد منتصف مارس الماضي، ووفر كل خدماته عبر منصاته المتعددة للخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

وأشار الخضر إلى أن تلك المنصات سجلت إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين، بما يعكس فعاليتها الكبيرة، والاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين باستخدامها، كما يثبت أن حرص السوق المبكر على الاستثمار في الخدمات الذكية والتأكد من جاهزيته التامة منذ فترة طويلة آتت ثمارها، وأثبتت فعاليتها الكبيرة، عندما دعت التطورات إلى العمل عن بعد، حرصاً على الصحة العامة لكل المتعاملين والموظفين.

وأضاف: «نحث كل المتعاملين على مواصلة الاستفادة من تلك المنصات المتكاملة التي طورها السوق في إطار استراتيجية (البورصة الذكية)، بهدف إنجاز معاملاتهم كافة».

ولفت إلى أن مقر السوق شهد عمليتي تعقيم شاملتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما يضمن الجاهزية التامة لعودة الموظفين لممارسة عملهم من المكاتب بالصورة الاعتيادية، كما كثف السوق من جهوده التوعوية للموظفين، بهدف تهيئتهم للعودة الآمنة إلى العمل الاعتيادي من المكاتب.

وأضاف أن قائمة الإرشادات التي يطبقها السوق تتضمن 14 بنداً، تغطي مجالات حركة وعمل الموظف بداية من مواقف السيارات والمصاعد وصولاً إلى المكاتب، ومنها على سبيل المثال الالتزام بالتباعد في مواقف السيارات والمصاعد والمكاتب، وإلزامية استخدام كمامات الوجه طوال ساعات العمل، وعقد الاجتماعات من خلال قنوات الاتصال المرئي، وضمان التباعد داخل المكاتب، وتركيب الحواجز الزجاجية، إضافة إلى كل التدابير الخاصة بالتعقيم المستمر.

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