«المعلومات الائتمانية» توجه البنوك للتحقق من مخاطر العملاء

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

وجهت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية البنوك وشركات التمويل بضرورة التحقق من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، للوقوف على درجة المخاطر في إقراضهم، وذلك قبل الموافقة على طلباتهم التمويلية.

وقالت الشركة، في إفصاح لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «ذلك أفضل لتدبر المخاطر».

ودعت الشركة المؤسسات المالية للتواصل المباشر معها للاستفادة من خدماتها المتنوعة.

وبيّنت أن الاستعلام يساعد البنوك والمؤسسات المالية على معرفة الوضع الائتماني للعميل، ويمكنها من اتخاذ قرار التمويل بشكل سليم.

يشار إلى أن انتقادات عدة تم توجيهها للبنوك التي أفصحت عن انكشافات على مجموعة «إن أم سي» للرعاية الصحية، بسبب عدم تحققها من الجدارة الائتمانية للمجموعة قبل منح تمويلات تخطت 10 مليارات درهم عن طريق الاستعلام الائتماني، في وقت قال فيه مصرفيون إن الاستعلام عن الشركات غير ملزم كما هو الحال بالنسبة للأفراد.

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