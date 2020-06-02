استئناف العمل بنسبة 50% في «الطيران المدني» و«خدمات الملاحة الجوية»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي، إن «50% من موظفي هيئة دبي للطيران المدني باشروا بتاريخ 31 مايو تأدية مهامهم الطبيعية وممارسة أعمالهم الوظيفية من مقر العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي، وصولاً إلى نسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو الجاري، مع ضرورة الالتزام بالتطبيق الدقيق والكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وأضاف أهلي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم استثناء بعض الحالات من الموظفين الذين هم من فئة كبار السن ممن بلغوا سن الـ60 سنة فأكثر، وأصحاب الهمم، والموظفات الحوامل، والموظفين الذين يعانون الأمراض المزمنة والأورام، وأمراض الجهاز التنفسي التي تسبب ضعف المناعة، أو من يعانون أمراضاً تسبب ضعف المناعة، بناءً على تقرير طبي صادر من الجهات الطبية الحكومية، إضافة إلى الموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة تعليم أبنائهن عن بعد ممن هم في الصف التاسع فما دون، بمن فيهم من هم في مرحلة الحضانة، وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

وتابع: «كذلك التزمت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بقرار العودة حسب التعليمات الواردة، علماً بأن قرار العمل عن بعد لم يكن يشمل موظفي قطاع العمليات في المؤسسة، وذلك لطبيعة عمل المراقبة الجوية وخدمات الرادار، التي تتطلب تقديمها من مقر المؤسسة، مع التقيّد بالإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامتهم».

وأضاف أهلي: «حرصنا منذ البداية على أن نكون مستعدين وعلى جهوزية تامة لاستئناف العمل من المكاتب فور صدور القرار بذلك، من خلال اتخاذ أعلى التدابير والإجراءات والآليات اللازمة، وتجنيد الإمكانات بكل السبل المتاحة، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية تضمن العمل بكفاءة وفعالية، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين، إذ إن ذلك يأتي في مقدمة أولوياتنا».

• %100 نسبة العائدين للعمل من المكاتب بحلول 14 الجاري.

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