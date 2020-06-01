"اقتصادية عجمان" تنجز العودة للعمل بتدابير احترازية

المصدر: أحمد الشربيني- عجمان

أفاد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، بأن "الدائرة أنجزت خطط عودة الموظفين إلى العمل اعتباراً من أمس عُقب مُضي حوالي الشهرين من تفعيل نظام العمل عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكشف لـ"الإمارات اليوم" أن "الدائرة وضعت خطة للعودة للعمل بتدابير احترازية وتنفيذ ضوابط إلزامية في أماكن العمل من بينها تهيئة المكاتب لضمان التباعد الجسدي، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلّق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين أثناء الدخول والخروج من وإلى مقار العمل، واثبات الحضور والانصراف من خلال نظام الموارد عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة السابق، إلى جانب توزيع الكمّامات والقفّازات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل، والالتزام بتعقيم وتطهير المرافق بشكل دوري".



وأكّد النعيمي على بدء مباشرة مجموعة من الموظفين أعمالهم أمس وسط الإجراءات الموضّحة بعد النجاح الذي حققته الدولة في مواجهة الوباء، وتزامن عودتهم مع الخطة التي تم وضعها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وقُدرة المؤسسات على التأقلم والتعايش مع الفيروس، وتطويع الابتكار لتحديد معالم اقتصاد ما بعد كورونا، متوقعا سرعة عودة الحياة الطبيعية وضخ الدماء مجدداً في قلب الاقتصاد والإقبال على فترة انتعاش اقتصادي".

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