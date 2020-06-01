عودة «التنافسية والإحصاء» إلى العمل من المكاتب بشكل تدريجي

المصدر: سامح عوض الله -دبي وعبير عبدالحليم - ابوظبي

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إنّ «قرار عودة القطاع الحكومي إلى العمل من المكاتب وفق الشروط والضوابط الاحترازية، يأتي في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية من مقار العمل، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، حيث يتم التقييم والمراجعة للأداء كل أسبوع». ولفت لوتاه إلى أن الهيئة استكملت الاستعدادات اللازمة لاستئناف النشاط، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الموظفين من تجهيزات تقنية وتعقيم للمكاتب، والمحافظة على التباعد الآمن أثناء ممارسة الأعمال اليومية، مشيراً الى أن موظفي الهيئة عادوا للعمل من المكاتب بشكل جزئي ويزداد تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

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