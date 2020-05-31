أراضي دبي: نعمل على إتاحة ظروف آمنة لمتعاملينا

المصدر: مدحت السويفي- دبي



أكدت أراضي دبي، العمل على توفير كافة الظروف والأدوات التي تساعد على نجاح السوق العقاري في دبي، بما يضمن العمل في بيئة صحية للمتعاملين

وقال المدير العام لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بن مجرن: "نود التأكيد أننا سنعمل على توفير كافة الظروف والأدوات التي تساعدنا على النجاح، وتضمن العمل في بيئة سعيدة وصحية وآمنة، وصولاً إلى غاياتنا السامية المتمثلة في توفير الخدمات المثلى لتعاملينا، وتقديم أعلى درجات الدعم والإسناد لسوقنا العقاري، بالتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: "تمثل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة المتمثلة بعودة الموظفين إلى مقرات عملهم، حافزًا آخر لنا لمواصلة العطاء والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية التي عملنا فيها من منازلنا، والدور الذي قام به كل واحد منا لحماية أنفسنا ووطننا العزيز، من خلال التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة".

وتابع: "إن ما أنجزناه طوال فترة برنامج التعقيم الوطني يبعث على الفخر، حيث أظهر الجميع من مختلف الشرائح حرصهم على العمل بروح الفريق الواحد رغم تباعدنا جسديًا. وأشعر بالثقة التامة أن ما حققناه من إنجازات في الفترة الماضية سيكون أساسًا يمكن البناء عليه، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمواردنا وللأنظمة والتطبيقات المتطورة التي تم استحداثها، من أجل تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين، وهو المحور الأول لتركيزنا في كافة عملياتنا".

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