مشكلة فنية تؤجل عمومية "الاتحاد العقارية"

المصدر: مدحت السويفي – دبي



أفادت شركة الاتحاد العقارية في بيان أرسلته لـ "سوق دبي المالي" أنه تم تأجيل الجمعية العمومية الخاصة بها، والتي كان من المقرر عقدها في 30 مايو 2020، وذلك بسبب مشكلات فنية، حيث كان من المفترض أن تعقد عن بعد وأن يتم التصويت على جدول الأعمال الخاص بها عبر البريد الالكتروني.

وأشارت الشركة في البيان إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بتأجيل الجمعية العمومية، وأنه سوف يحدد لها موعد آخر لم يحدد بعد.



وسجل السهم أكبر نسبة انخفاض في سوق دبي المالي، اليوم، وانخفض بنسبة 4.98%، مغلقاً على 26.7 فلسا وتم تداول 83.9 مليون سهم بقيمة 22.68 مليون درهم خلال جلسة اليوم.



يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت ستناقش بعض القرارات الخاصة، منها استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة بنهاية ديسمبر 2019، بالإضافة إلى مناقشة تجديد الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.



كما كان من المتوقع أن تنظر الجمعية أيضاً في تعديل نصوص مواد النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن العام الماضي والتصديق عليه وعلى ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019.

وفي العام الماضي، سجَّلت الاتحاد العقارية خسائر قدرها 218.8 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 62.3 مليون درهم في 2018.

ويبلغ رأس مال الشركة 4.28 مليار درهم، موزعاً على 4.28 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم.

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