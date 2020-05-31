«دبي للسياحة»: فتح الشواطئ الفندقية أمام «غير النزلاء»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري، إنه تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، بخصوص القواعد الإرشادية للأنشطة السياحية الأخرى، مشيرة إلى أنه بات بإمكان الضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية بعد أن كانت تقتصر على النزلاء فقط.

ووفقاً لتعميم صادر عن الدائرة، يجب ترك مسافة مترين بين الأشخاص ومسافة أربعة أمتار بين مجموعتين من الأشخاص على الشواطئ وبين «أسرة التشمس» ومترين فقط للعائلة الواحد، ولا يسمح بوجود أكثر من 10 أشخاص في المجموعة الواحدة، سواء بالنسبة للعائلات أو الأصدقاء، مع إعادة فتح الشواطئ بسعة 50% حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

وشدد التعميم على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة بخصوص الرياضات المائية، كما ينبغي وضع الإعلانات والقواعد العامة في مواقع واضحة للغاية عند كل المداخل وفي جميع الأماكن العامة الأخرى، مشيراً إلى أنه يسمح بتقديم المأكولات والمشروبات، فضلا عن السماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطهم شريطة إتباع إرشادات القطاع اللازمة.

وأشار إلى أنه يسمح بجميع الأنشطة السياحية والرياضية التي تُمارس في الهواء الطلق بشكل فردي أو مع 5 أفراد آخرين أو أقل، بما في ذلك جميع الأنشطة الرياضية المائية المسموح بها وأنشطة تأجير قوارب النزهة والسياحة وما إلى ذلك وتأجير الدراجات تأجير المعدات، ولا يسمح بالأنشطة السياحية الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من 5 أشخاص، بما في ذلك جميع الأنشطة السياحية والرياضية الداخلية والحفلات والفعاليات.

ووفقاً للتعميم، يجب تنظيف جميع القوارب وتطهيرها بعد كل استخدام، وارتداء الأقنعة والقفازات إلزامي، عند استخدام أية معدات تأجير للاستعمال الشخصي، وارتداء الأقنعة والقفازات إلزامي لجميع الزوار بما في ذلك الأطفال، وفحص درجة الحرارة إلزامي لجميع الموظفين، كما أن ارتداء الأقنعة والقفازات إلزامي لجميع الموظفين في الموقع، والقيام بتعقيم عالي الكثافة بعد ساعات العمل لجميع المناطق والمساحات المشتركة على الشواطئ بحسب إرشادات بلدية دبي ويشمل الحمامات، مناطق الاستحمام، أكشاك الطعام وأية أماكن أخرى مشتركة، والتأكد من تنظيف جميع المناطق بعد كل استخدام.

أما النشطات غير المشمولة في القطاع فتتضمن مرافق الفنادق مثل حمامات السباحة والمنتجع الصحي، والساونا، وأماكن ألعاب الأطفال ومناطق الترفيه وغرها.

وذكرت الدائرة في التعميم إنها تقيم بشكل مستمر الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

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