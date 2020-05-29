0.9 % ارتفاعاً في متوسط سعر «الأسمنت» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أظهر التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء في أبوظبي، خلال أبريل الماضي، ارتفاع متوسط سعر مجموعة «الأسمنت» بنسبة 0.9%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 0.1%، مقارنة بمارس السابق، فيما انخفضت خلال أبريل 2020 متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 20.5%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 8.4%، ومجموعة الحديد بنسبة 2.7%. وأفاد التقرير الصادر عن المركز، أمس، بارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.4%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏‏‏ للمبنى» بنسبة 3%، ومجموعة «مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 2.6% خلال أبريل 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجل التقرير انخفاض متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 28.9%.

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