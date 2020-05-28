تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، وذلك اعتباراً من أمس، وفقاً لأحدث الإرشادات والتعليمات.

وذكرت الدائرة في تعميم موجّه لأصحاب المنشآت الفندقية، والمطاعم العائمة، ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات، والرحلات الداخلية، في إمارة دبي، أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

المكاتب الأمامية

وتضمنت النسخة الثانية للقواعد الإرشادية لـ«الفنادق والشقق الفندقية»، بخصوص «كورونا»، ضوابط واشتراطات المكاتب الأمامية للفندق، والتي شملت اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين ومرافق النقل بما يتماشى مع دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، بما في ذلك إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الفندق، وارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين.

وبحسب التعميم يجب على جميع الموظفين العاملين في الفندق اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي المعتمدة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

كما يجب أن يكون هناك تطهير شامل ودقيق لجميع ممتلكات الفندق والمعدات ونظام التهوية والتدفئة والتكييف وخزانات المياه والمراحيض وجميع الأثاث داخل غرفة الفندق، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في البلدية.

وينبغي أيضاً، تعقيم جميع المناطق التابعة لردهة الفنادق والحمامات بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، وبمعدل مرة واحدة كل ساعة أو بعد كل استخدام على الأقل.

فحص عن بُعد

وشدد تعميم «دبي للسياحة» على توفير عملية الفحص عن بُعد عند مداخل الفنادق لفحص النزلاء والزوار والمقاولين، بحيث يُسمح فقط للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى ردهة الفندق، ويجب عليهم ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات.

وحفاظاً على مبدأ التباعد الاجتماعي، يجب السماح لشخص واحد بالوجود ضمن مساحة أربعة أمتار مربعة حداً أقصى، ووجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة، حيث ينطبق هذا البند على جميع خدمات الفنادق.

كما يجب تعبئة استمارات طبية وصحية خاصة بـ«كوفيد - 19» من قبل النزلاء، على أن يتم الحفاظ على خصوصية البيانات.

التطهير والتعقيم

ووفقاً للتعميم يجب إلزام المنشآت الفندقية باتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فاعلية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوار الجدد، فضلاً عن الالتزام بأي متطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات في حال تم استخدام الغرف من قبل «حالات مشبوهة» أو من قِبَل أحد العاملين في الخطوط الأمامية.

وينبغي تعيين مدير مسؤول عن النظافة، مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المذكورة في إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي، وإجراءات التشغيل الرئيسة الصادرة عن الفنادق.

وشجعت الضوابط والاشتراطات، المطاعم في المنشآت الفندقية بشدة على الطلبات الخارجية، إذ تتضمن تناول الطعام داخل الغرف، على أن يتم منع جميع أشكال وأنواع البوفيهات.

الصالونات

وبالنسبة للصالونات في المنشآت الفندقية فإن قواعد العاملين شملت اتباع القواعد نفسها المطبقة على موظفي المكاتب الأمامية للفنادق، في حين يجب على مقدمي الخدمات ارتداء الكمامات ودروع حماية الوجه والملابس الطبية بالمواصفات الخاصة بالحماية عند تقديمهم أي نوع من الخدمات، وآلا تقل المساحة المخصصة بين كراسي الحلاقة عن مترين، وإلزامية فحص درجة الحرارة عند الوصول، ومنع العملاء الذين تظهر لديهم الأعراض من الدخول، بحيث تعمل الصالونات بسعة 50% حداً أقصى، على أن يتم الحجز المسبق للخدمات أو عن طريق شراء تذاكر الخدمات فقط.

أما الخدمات المسموح بها، فتشمل الشعر والأظافر فقط، دون عمليات تنظيف الوجه، والتدليك، والحمام المغربي وجميع خدمات الحمامات وخدمات «السبا»،

كما أن هذه الخدمات غير مسموحة أيضاً داخل الغرف في الفندق، وغير مسموحة أيضاً في حال طلبها إلى المنازل.

صف السيارات

وفي ما يتعلق بخدمات صف السيارات تطبق القواعد ذاتها المطبقة على موظفي المكاتب الأمامية للفنادق، حيث على جميع الموظفين ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة.

ومن المتطلبات التشغيلية الأخرى، استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجلات القيادة، والتنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات والمعدات وأسطح السيارة التي تتم ملامستها باستمرار.

ويجب على خدمة صف السيارات، توفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة، لمسح عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة وأي سطح آخر تتم ملامسته من قبل الموظف، مثل مفاتيح السيارة.

كما يجب على عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للمتعامل.

مرافق غير مسموح فتحها

أوضح تعميم صادر عن «دبي للسياحة»، موجّه للمنشآت والشقق الفندقية، أن المرافق غير المسموح فتحها، تشمل غرف الصلاة، والحدائق المائية والترفيهية، سواء تابعة للفندق أو مستقلة عن مرافق الفندق، فضلاً عن المسابح بما فيها المسابح على أسطح الفنادق، والمناطق المحيطة بها.

كما تمنع الحفلات والفعاليات الخاصة، وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، ووحدات «الساونا» والبخار، ومرافق المنتجع الصحي ووحدة البخار وخدمة التدليك.

أنشطة سياحية مسموحة

بيّن تعميم «دبي للسياحة» بخصوص «الأنشطة السياحية الأخرى»، أنه يسمح بجميع الأنشطة السياحية والرياضية التي تُمارس في الهواء الطلق بشكل فردي أو مع خمسة أفراد آخرين أو أقل، وجميع الأنشطة الرياضية المائية المسموح بها، إضافة إلى تأجير قوارب النزهة والسياحة وما إلى ذلك، وتأجير الدراجات، وتأجير المعدات، بما في ذلك الدراجات ومعدات التأجير للأفراد، والقوارب، والـ«جت سكي»، و«سكاي دايف»، في حين يمنع الأنشطة السياحية الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من خمسة أشخاص، وجميع الأنشطة السياحية والرياضية الداخلية، والحفلات والفعاليات.

وأشار التعميم إلى أن الشواطئ العامة مغلقة وغير متاحة للجمهور، لكن يسمح بإمكانية تقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطها شريطة اتباع الإرشادات.

وشدد على أن الدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفندق فقط، فيما لا يمكن للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ، التي يمكن إعادة فتحها بسعة 50% حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

الاشتراطات تتعلق بالمنشآت الفندقية والمطاعم العائمة ومواقع إقامة الفعاليات والرحلات الداخلية.

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