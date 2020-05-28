«دبي للسيليكون» تنجز 3000 معاملة عن بُعد خلال شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت سلطة واحة دبي للسيليكون أكثر من 3000 معاملة عن بُعد، بقيمة تقارب 10 ملايين درهم خلال شهرين، وذلك من منتصف مارس الماضي حتى منتصف مايو الجاري، بالتزامن مع تطبيقها إجراءات العمل عن بُعد.

وأكدت «الواحة» في بيان، أمس، أنه إلى جانب الخدمات الـ395 الإلكترونية والذكية التي توفرها، أطلقت (الواحة) سبع خدمات إلكترونية جديدة على منصة خدمة العملاء، أضافتها إلى قائمة الخدمات المتاحة عن بعد في متناول المتعاملين والسكان والشركاء التجاريين، وهي خدمات تجديد العدد المحدد لأذونات العمل، واستصدار وتجديد وإلغاء بطاقات الدخول لكل من وحدات التملك الحر ومكاتب المقر الرئيس.

وقال نائب رئيس تنفيذي الاستراتيجية و الدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد: «بسبب البنية التحتية الرقمية التي أرستها سلطة واحة دبي للسيليكون على مدى سنوات، أنجزنا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 3000 معاملة عن بُعد، بالاستفادة من 395 خدمة إلكترونية، ومنصة (هادي) العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي سبق لسلطة الواحة تفعيلها نهاية العام الماضي، في إطار خطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل».

وأضاف: «أسهمت حزمة الإعفاءات ومحفزات الأعمال التي نفذتها سلطة الواحة، أخيراً، إلى جانب المرونة وسرعة الإيقاع، في التكيف مع الواقع الجديد الذي أبدته إدارات وأقسام وكوادر سلطة الواحة، في إقبال المتعاملين على الخدمات الإلكترونية ورفع وتيرة إنجاز المعاملات عن بُعد، لتقارب قيمة المعاملات المنجزة بهذه الطريقة 10 ملايين درهم خلال شهرين فقط».

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية والذكية الـ395 المقدمة للمتعاملين، معاملات العقود والتوظيف والتأجير والصيانة.

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