"دبي للسياحة": تعيين مدير مسؤول عن النظافة في المنشآت الفندقية

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة" بأنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي.

ووفقاً للتعميم الموجه لأصحاب المنشآت الفندقية وشمل العديد من الإجراءات والضوابط، فإنه يجب تعيين مدير مسؤول عن النظافة، مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المذكورة في إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي وإجراءات التشغيل الرئيسية الصادرة عن الفنادق.

ووفقاً للتعميم يجب إلزام المنشآت الفندقية بإتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فعالية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوار الجددـ كما يجب الالتزام بأية متطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات في حال تم استخدام الغرف من قِبَل "حالات مشبوهة" أو من قِبَل أحد العاملين في الخطوط الأمامية.

كما يجب توفير عملية الفحص عن بُعد عند مداخل الفنادق لفحص النزلاء والزوار والمقاولين، بحيث يُسمح فقط للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقا عبر الإنترنت الدخول إلى ردهة الفندق ويجب عليهم ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، وحفاظاً على مبدأ التباعد الاجتماعي.