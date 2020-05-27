ضوابط لإدارة الحشود والجماهير خلال عروض الهواء الطلق في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أظهر تعميم حكومي صادر عن اقتصادية دبي أن قرار إعادة الافتتاح في دبي الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأربعاء يتضمن السماح بمعاودة العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لعروض الهواء الطلق.

وأفاد تعميم حول تفصيل اعادة الأعمال في دبي وحيثيات قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بأن السماح بعروض الهواء الطلق يأتي ضمن إعادة العمل بأنشطة الترفيه.

وأوضحت أنه بالإضافة للتدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها في هذا القطاع، فإن نشاط عروض الهواء الطلق يتضمن تدابير خاصة تتضمن إضافة علامات التباعد الاجتماعية واللافتات إلى جميع المناطق المشتركة، حيث يجب أن تشير العلامات إلى عدم الاتصال الوثيق مع القضبان.

كما تشمل التدابير نشر المزيد من المشرفين وحراس الأمن والمتطوعين عند المدخل الرئيسي والمخارج ما يؤدي إلى مشاهدة المناطق لفرض التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الاحترازية.

كما سيتم عمل الترتيبات لقصر المتفرجين على كل مربع فقط، والتأكد من وضع اللافتات والإشعارات والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للجميع، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية (في كل جولة إن أمكن) عن طريق الاتصال الفعال مع الجماهير.

وأفاد التعميم بأنه على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام الالتزام بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي من خلال إدارة الطوابير، وسيضمن الموظفون تدفق الضيوف وعدم الازدحام عند بوابات أو أبواب الدخول والخروج. مشيرا الى تخصيص أبواب مخصصة للدخول والخروج لضمان نفس تدفق الحركات داخل وخارج أماكن العرض في الهواء الطلق.

وتتضمن التدابير اتصالا واضحا بشأن الحد الأقصى لعدد الزوار المسموح به في منطقة الترفيه، وإزالة أو إغلاق جميع مناطق الجلوس في المساحة المفتوحة ما لم يكن من الممكن إجراء التنظيف والتعقيم العميق بعد كل استخدام.

كما أنه يجب مراقبة أي مناطق ساخنة أو مناطق فرعية أو مناطق حرجة تستقبل حشودًا كبيرة بشكل صارم، والتحكم فيها من قبل المشغلين، عن طريق إضافة المزيد من الحراس أو المتطوعين، وتقليل السعة في هذه المناطق. ويجب أن يتماشى استخدام القوارب أو العبرة مع البروتوكولات التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، ويكون استخدام هذه المرافق حصريا لأفراد أو مجموعة واحدة فقط.

كما سيتم التقليل من تكرار / أو مدة العروض (لا تتجاوز 5 دقائق) مع ضمان الحفاظ على حاجز أو فجوة لمدة ساعة واحدة على الأقل بين كل عرض، لإدارة الحشود المتحركة وإكمال عملية التعقيم والتنظيف.

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