صالونات التجميل والحلاقة.. إجراءات خاصة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أكدت اقتصادية دبي أن صالونات التجميل والحلاقة في دبي ملزمة بتطبيق تدابير احترازية خاصة بهدف مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وأوضحت أن الإجراءات تشمل الصالونات النسائية (للشعر والأظافر فقط)، وصالونات الحلاقة الرجالية عن طريق مواعيد مسبقة.

ووفقاً لاقتصادية دبي، ستعمل جميع الصالونات وأماكن الحلاقة بسعة 50% لجميع الخدمات (باستثناء الساونا، والحمام المغربي، والتدليك)، كما لا يُسمح بالخدمة المنزلية. وستتم إعادة فتح جميع صالونات الأطفال (خارج مراكز التسوق) بنسبة 50% لجميع الخدمات المسموح بها.

وستتبع هذه الصالونات جميع الإجراءات والبروتوكولات الموضوعة لصالونات الكبار ومحال الحلاقة مع تدابير إضافية.

وشددت التدابير على الالتزام بنظام الحجز المسبق، وارتداء المتعامل لقناع الوجه، مع إمكانية إزلة القناع فترات زمنية قصيرة جداً خلال إجراءات معينة إذا لزم الأمر، مثل تقليم الشعر خلف الأذنين وحلاقة اللحية. ونصت التدابير على ارتداء المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات، وتطهير الأسطح/‏‏‏الكراسي بعد خدمة كل متعامل، إضافة الى تحفيز المتعاملين على غسل/‏‏‏تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال.

وتضمنت التدابير كذلك إزالة جميع مناطق الانتظار/‏‏‏الجلوس داخل، أو أمام الصالونات النسائية ومحال الحلاقة الرجالية، وفحص درجة حرارة المتعامل عند الوصول، وعدم السماح للذين تظهر عليهم الأعراض بالدخول.

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