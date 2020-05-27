اعتباراً من اليوم.. مراكز التسوق ترفع طاقتها التشغيلية إلى 70%

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أعلنت اقتصادية دبي أمس، تفاصيل عملية إعادة استئناف عمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، لما بعد عيد الفطر.

وتضمن تعميم صدر عنها تعديلات جديدة تتعلق بمراكز التسوق التجارية، شملت زيادة سقف التشغيل إلى 70% من المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، وزيادة سعة تشغيل الموظفين إلى 70%.

وأكدت اقتصادية دبي أنه يمكن لمراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة اختيار ساعات العمل الملائمة في أي وقت بين الساعة السادسة صباحاً والـ10 مساء، مع استمرارية إغلاق 30% من مواقف مركز التسوق.

ووفقاً لاقتصادية دبي، يُسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة وردهات المطاعم بالعمل مع الحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، مع وضع الطاولات على مسافة مترين بين كل متعامل، أو إعداد فواصل أو شاشات بين الطاولات، وتشجيع الطلبات الخارجية.

ممنوع الدخول

فئات غير مسموح لها بدخول المركز التجاري:

- الأطفال أقل من 12 سنة، والأطفال من أي فئة عمرية الذين يعانون مشكلات صحية.

- كبار السن فوق 60 سنة.

- الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية، وتنطبق على جميع الفئات العمرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news