"شروق" تعيد افتتاح وجهاتها السياحية أمام الزوار في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عن إعادة افتتاح وجهاتها السياحية في مختلف مناطق إمارة الشارقة بطريقة تدريجية وذلك بعد اتخاذها إجراءات التعقيم الشامل وكافة التدابير الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع توجهات الدولة.



وتشمل قائمة الوجهات السياحية والبيئية التي افتتحت أبوابها أمام الزوار كلا من القصباء وحافلات "جولة سياحية في الشارقة" وجزيرة العلم وجزيرة النور وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة ومركز مرايا للفنون و1971 - مركز للتصاميم في مدينة الشارقة ومليحة للسياحة البيئة والأثرية في المنطقة الوسطى إلى جانب شاطئ خورفكان في المنطقة الشرقية.



وستقدم "شروق" لزوار وجهاتها السياحية والضيافة فرصة نوعية لقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بمرافقها وخدماتها الراقية مع المحافظة على التباعد الجسدي والتدابير الصحية والوقائية وفق أفضل الممارسات الواجب اتخذها في مثل هذه الظروف بما يضمن الوقاية والسلامة للزوار وجميع أفراد المجتمع في آن معاً.



وتتضمن التدابير التي اتخذتها "شروق" وتشرف على تطبيقها، برنامج تعقيم شامل ومتواصل لكافة المواقع الخاصة بالهيئة ووجهاتها ومرافقها وتفعيل الإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة الموظفين والعاملين وأصحاب الأعمال والزوار والعملاء.



وتشمل الإجراءات الوقائية الصحية عمل جميع مرافق ومطاعم ووجهات الهيئة بسعة لا تزيد عن 30 بالمائة وقيام جميع موظفي الهيئة والعاملين في مختلف المطاعم والمرافق السياحية بكافة إجراءات النظافة بشكل يومي قبل العمل وخلاله وبعده للمحافظة على صحتهم وصحة العملاء وإعادة ترتيب المقاعد والطاولات في المطاعم والمرافق بحيث تكون المسافة بينها 2 متر على الأقل.



ومن ضمن الإجراءات الوقائية الصحية تزويد جميع المرافق والمطاعم بأجهزة رصد حراري بهدف إجراء الاختبار الحراري لكل زائر قبل دخوله إلى وجهات الهيئة إضافة إلى تزويدها بمعقمات اليدين وبطاقم و وحدة طبية للحالات الطارئة وتفعيل التدابير الاحترازية للمرافق التجارية في وجهات الهيئة بحيث يتم منع دخول الأطفال دون عمر الـ 12 عاماً والمسنين فوق عمر الـ 60 عاماً.



كما تضم التدابير الوقائية الإرشادات التوجيهية للعملاء والزوار وفرق عمل وجهات الهيئة بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل دخول الوجهات ومنها استخدام أقنعة الوجه والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات.



يذكر أن وجهات الضيافة التابعة لـ "شروق" والمستثناة من شرط الفئة العمرية هي الوجهات و المنشآت التي تندرج تحت علامة "مجموعة الشارقة للضيافة" بإدارة "مسك من شذا" وتتضمن نزل الفاية في مليحة وواحة البداير في صحراء البداير ونزل الرفراف في كلباء حيث تم تجهيز هذه الوجهات بكافة التدابير والإجراءات الصحية التي تتيح لجميع أفراد العائلة وبكافة أعمارهم الاستمتاع بأوقاتهم ضمن مرافقها.



جدير بالذكر أن فندق "ذا تشيدي البيت الشارقة" الذي تديره شركة "جي إتش إم" يوفر فحوصات طبية للنزلاء بالتعاون مع مستشفى برجيل علماً بأن جميع الوجهات تستقبل الزوار ضمن الأوقات المسموح بها بما يتوافق مع برنامج التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه يومياً بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.



وقال المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أحمد القصير: يأتي افتتاح هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير لوجهاتها السياحية حرصاً منها على توفير مساحة من الترفيه والمتعة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات مع الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير الاحترازية التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الزوار والموظفين والعاملين في وجهات ومرافق الهيئة.



وطمأن القصير الراغبين بزيارة وجهات "شروق" السياحية بأن الهيئة على درجة عالية من الجاهزية لاستقبالهم واضعة صحتهم وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها داعياً الزوار لضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الوقائية والإرشادات التوجيهية لفرق عمل وجهات الهيئة والتي تلبي توجيهات الصحة والسلامة في الدولة وتتماشى في الوقت ذاته مع إرشادات الصحة منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

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