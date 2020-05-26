تحديد ساعات عمل المكاتب والشركات بعد العيد في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أكدت اقتصادية دبي أنها رفعت سقف الإشغال في المكاتب والمباني الإدرية وخدمات الرعاية الإجتماعية إلى 50% مع الإلتزام بتطبيق تدابير احترازية خاصة بهدف مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال عملية اعادة الإفتتاح في إمارة دبي لما بعد عيد الفطر، والتي تتضمن عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية.



وأوضحت أنه سيتم استئناف عمل المكاتب خلال ساعات العمل العادية بعد رمضان، مع زيادة سقف الإشغال 50% من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية، وزيادة سعة استيعاب الموظفين إلى 50٪. وأكدت اقتصادية دبي أنه يجب على المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الإجتماعية وضع علامات التباعد الإجتماعي على الأرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين الإمتثال بالوقوف على هذه العلامات.

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