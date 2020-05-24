"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تتيحان حجز الرحلات ابتداءً من هذه التواريخ

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات الموقع الشبكي لشركة "طيران الإمارات" أن الرحلات المنتظمة للناقلة أصبحت متاحة للحجز اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل إلى جميع وجهاتها ضمن شبكتها العالمية، وبحسب البيانات فإن هذه الرحلات متاحة للحجز في الاتجاهين.

وبالنسبة لشركة "فلاي دبي"، فقد باتت رحلاتها المعتادة متوفرة للحجز أمام المتعاملين في الاتجاهين إلى مختلف وجهاتها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.

وكانت شركة "طيران الإمارات"، قد أعلنت استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات فقط اعتباراً من 21 مايو 2020، وشملت قائمة الوجهات المنتظمة كل، من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، كما أتاحت لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.

ويمكن حجز هذه الرحلات على الموقع الشبكي للناقلة، وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، لا تزال "طيران الإمارات" تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم.

من جانبها، أضافت شركة "فلاي دبي"، 4 دول جديدة إلى قائمة الوجهات للزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، تشمل كل من إيطاليا (نابولي)، كوسوفو (إلى تيرانا) فضلاً عن رومانيا (بوخارست)، وشمال مقدونيا (إلى تيرانا)

ووفقاً للشركة فإن المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة، لافتة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إليها، وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الدول الست التي أعلنت الناقلة عنها سابقاً، والتي تشمل أفغانستان، ألبانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، الجبل الأسود، ورواندا.

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