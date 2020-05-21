أولى رحلات "طيران الإمارات" المنتظمة انطلقت إلى هذه المحطات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إن أولى رحلاتها المنتظمة انطلقت اليوم إلى وجهات شملت كل من ملبورن ولندن هيثرو، وميلانو.

وأعلنت الناقلة استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات اعتباراً من اليوم 21 مايو 2020، بعد اتخاذها كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها.

كما ستتيح الناقلة لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي، وتتوفر هذه الرحلات للحجز على الموقع الشبكي.

وسيتمكن الراغبون في السفر على هذه الرحلات من الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة، ويشمل ذلك موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان دولة الإمارات الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.

وأكدت طيران الإمارات مراراً وتكراراً أنها تضع سلامة وصحة عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها. وقد كثفت، استعداداً لاستئناف خدمات الركاب، احتياطات وتدابير السلامة على الطائرات وفي المطار.

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم.

وتشمل قائمة الوجهات المنتظمة كل، من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

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