1.121 تريليون درهم أصول «دبي للاستثمارات الحكومية» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صافي أرباح بلغ 25 مليار درهم، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة بعام 2018، فيما وصلت الإيرادات إلى 228 ملياردرهم.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن الأصول نمت إلى مستوى قياسي بلغ 1.121 تريليون درهم، خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 27.5%، مقارنة بنهاية عام 2018.

الأرباح والإيرادات

وتفصيلاً، أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «المؤسسة»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققة إيرادات بلغت 228 مليار درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 25 مليار درهم.وأوضحت المؤسسة في بيان انخفاض الإيرادات بنسبة 1.9%، مقارنة بعام 2018، مع انخفاض في عائدات النفط والغاز، وانخفاض جزئي في دخل النقل يعكسه ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى.

وأضافت أن صافي الربح ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.9% عن عام 2018، مبينة أن ذلك يشمل الإسهام القياسي من الخدمات المصرفية والمالية، وأداءً قوياً من النقل.

وأشارت المؤسسة إلى أنه قابل هذه الزيادات انخفاض الإسهامات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم.

وبلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم المؤسسة 18 مليار درهم، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.7%، مقارنة بالعام الذي سابقه.

الأصول

ونمت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 1.121 تريليون درهم، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 27.5%، مقارنة بنهاية عام 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 35.6%.

ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الاستحواذ على «دينيزبنك»، واستمرار نمو الأعمال، وكذلك اعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16، قواعد محاسبة الإيجار.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5%، لتصل إلى 204.6 مليارات درهم، مقارنة بنهاية عام 2018، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليارات درهم في ما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

أداء قوي

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، إنه «في عام 2019 حققت المؤسسة أداءً قوياً للغاية، نظراً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أعمالنا».

وأضاف أن «تنوع أنشطة المؤسسة ومرونتها في الأسواق المتقلبة، عاملان مهمان عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي»، مشيراً إلى أنه «علاوة على ذلك، يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم، النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسة بمرور الوقت وحجم عملياتها».

وتابع الشيباني أنه «في عام 2020، مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة (كوفيد-19)، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية، ومازلنا واثقين بأن المؤسسة يمكن أن تحقق عائدات مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي».

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

تعدّ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيس لحكومة دبي.

تأسست في مايو عام 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي، عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة، ومعايير عالية لحوكمة الشركات.

وتركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات، بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة، عبر طيف متنوّع من القطاعات الحيوية، التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة.

وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. وإضافة إلى ذلك دأبت المؤسسة، عبر استراتيجية استثمار عالمية متوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في وجودها وخبرتها في الأسواق العالمية.

• «المؤسسة» حققت أداءً قوياً نظراً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأعمال.

• 228 مليار درهم إيرادت المؤسسة العام الماضي.

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