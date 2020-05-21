«القابضة» تطلق صندوق مشروعات بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة» (ADQ)، التي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسة غير النفطية لاقتصاد أبوظبي، عن إطلاق صندوق مشروعات جديد باسم صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» (AWI)، بقيمة 1.1 مليار درهم، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الصندوق الجديد سيستهدف الاستثمار في الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس المبكرة، في الهند وجنوب شرق آسيا، حيث سيقدم لها الدعم لإقامة مقار عالمية أو إقليمية بمدينة «مصدر» في إمارة أبوظبي.

وأضافت أنه من خلال الوجود في أبوظبي، سيتسنى لهذه الشركات الاستفادة من مجموعة المميزات التي تحظى بها الإمارة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية الاستثنائية، والأطر التنظيمية المتقدمة، ومبادرات الأبحاث والتطوير المختلفة.

فرصة

وذكرت الشركة أن الصندوق سيقدم للشركات العاملة تحت مظلته، فرصة الدخول إلى أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، مشيرة إلى أن من المقرر أن تتولى شركة «فالكون إيدج كابيتال»، التي تتخذ من نيويورك مقراً، إدارة البرنامج.

تعزيز القيمة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي: «نحرص على توطيد ثقافة الأداء في محفظة الشركات التابعة لنا، التي تضم عدداً من الشركات التجارية الاستراتيجية الأكثر أهمية على مستوى إمارة أبوظبي»، مضيفاً: «نستهدف تعزيز القيمة وتحقيق تأثير طويل المدى في المجتمع، حيث نقوم في سبيل ذلك بدور ريادي، من خلال الاستثمار في شركات جديدة تتبنى أحدث التقنيات المتميزة، وتطوّر نماذج أعمال حديثة ومبتكرة».

وأكد أن «دعم منظومة الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي من شأنه أن يستقطب المواهب المميزة من روّاد الأعمال، ويوفر الوظائف والفرص المتنوعة، لاسيما للكوادر العاملة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات القائمة على المعرفة».

وأشار السويدي إلى أن صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» سيسهم في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتحفيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً واعداً للابتكار، تماشياً مع برنامج «غداً 21»، الذي يستهدف تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي ونظامها المعرفي ومجتمعها.

عائدات مستدامة

من جانبه، قال رئيس وحدة رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا في «القابضة»، مايانك سينغال، إنه «مع إطلاق صندوق (ألفا ويف إنكيوبيشن)، ستتاح لنا فرصة الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الأداء البارز، التي ستحقق عائدات مالية مستدامة على المدى الطويل، مع القدرة في الوقت ذاته على جذب مؤسسي الشركات والكوادر الشابة، للإقامة والعمل في إمارة أبوظبي».

وأضاف سينغال: «سنسعى من خلال الصندوق إلى دعمهم بما يمكّنهم من التطور، وتهيئة السبيل لإيجاد مواهب جديدة متميزة في مجال التكنولوجيا، كما ستستفيد هذه الشركات الناشئة من القدرات المتاحة في الشركات الرائدة التابعة لـ(القابضة)، والعاملة في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والزراعة والمرافق والتكنولوجيا المالية».

ميزات تنافسية

تتصدّر الإمارات قائمة الدول العربية ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، ويأتي ذلك في الوقت الذي ستستفيد الشركات الناشئة من عدد من الميزات التنافسية في إمارة أبوظبي.

وتشمل هذه الميزات إعفاءات ضريبية، وبنية تحتية عالمية المستوى، فضلاً عن تشريعات تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، وعوامل جذب أخرى، مثل السلامة والأمن، تشجع الشركات الجديدة على إنشاء مقار لها واستقدام كوادرها للإقامة والعمل في الإمارة.

صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» الجديد، يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً.

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