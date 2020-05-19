«دبي للسياحة» تُحدّث اشتراطات تشغيل بيوت العطلات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأنه تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، بالنسبة لبيوت العطلات العاملة بالإمارة، مشيرة إلى أنها ستقيم بشكل مستمر الوضع المستجد، وستحدث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

وبحسب تعميم صادر من الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن القواعد الإرشادية والضوابط والاشتراطات، بالنسبة لموظفي الخدمات ومشغلي منازل العطلات والمتعهدين، تشمل اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين ومرافق النقل، بما يتماشى مع دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، واتباع جميع المعايير الخاصة بالصحة والسلامة، قبل دخول الموظفين واختلاطهم في «الأماكن العامة»، بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة، مع إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين بالموقع، كما يجب ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم «على اتصال مباشر مع العملاء»، وعلى جميع الموظفين اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

وتضمنت الاشتراطات تطهيراً شاملاً ودقيقاً لجميع المعدات والمفروشات في الوحدة، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة من قِبَل السلطات المعنية قبل الافتتاح.

وبالنسبة لإجراءات تسجيل الدخول، يحب على مشغلي الخدمات قياس درجة حرارة الضيوف عن بُعْد دون تلامس، قبل إكمال عملية تسجيل الدخول، وفقاً للإرشادات الواردة في دليل إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي، وإلزام الضيوف بتعبئة استمارة البيانات الصحية.

ويُسمح فقط للعملاء، الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت، بالدخول إلى مبنى بيت العطلات، فيما يجب عليهم ارتداء الأقنعة، خلال فترة الانتظار، لتسجيل عملية الدخول وفي المجمع السكني.

ويجب على مشغلي بيوت العطلات تزويد الضيوف بالمعلومات الخاصة بالقواعد واللوائح المحلية المرتبطة بـ«كوفيد-19»، وتقديم شرح للضيوف بخصوص الطريقة ومعلومات الاتصال بالطوارئ الطبية، على أن يكون الحد الأدنى بين تسجيل الدخول وتسجيل الخروج لكل غرفة هو 24 ساعة، و72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة من قبل «حالة يشتبه فيها»، أو من قبل أحد العاملين المخالطين في الخطوط الأمامية، مثل الأطباء والممرضات والأمن، للقيام بعملية التطهير.

خدمات وأنشطة غير متاحة

أوضح التعميم الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن خدمات الزبائن مثل التنظيف وغسيل الملابس وخدمة الغرف غير مشمولة وغير متاحة في بيوت العطلات، وعلى مشغلي بيوت العطلات التأكد من تطبيق قوانين إدارة المجمع السكني، واستخدام مطهرات كيميائية ومعدات واقية بالكامل مع توفير شهادة ضمان معتمدة، ويجب على بيوت العطلات استبدال جميع البياضات ببدائل مطّهرة ومعبأة بشكل آمن، مع توفير خدمة الغسيل المنتظمة.

أما النشاطات غير المشمولة بالنسبة لبيوت العطلات، فتتضمن: المسابح، و«الساونا»، ومركز اللياقة البدنية والصالة الرياضية، وخدمة المساج ومرفق السبا، وصالات الأطفال، والنوادي ومنطقة اللعب، والحفلات والفعاليات الخاصة.

يسمح فقط للعملاء، الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقاً، بالدخول إلى بيت العطلات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news